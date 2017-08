Cameroun: Universités d'Etat - Le défi de la professionnalisation

Les assises de la Commission de coordination universitaire tenues vendredi ont permis d'en faire le point.

Pour le rayonnement des universités camerounaises, le Pr. Jacques Fame Ndongo, ministre de l'Enseignement supérieur et chancelier des Ordres académiques ne dort pas sur ses lauriers. Vendredi, il a réuni tous les responsables des universités d'Etat : recteurs, Vice-Chancellors et responsables des ministères partenaires, pour faire le point. Arrêter de nouvelles stratégies afin d'intensifier la professionnalisation des enseignements dans toutes les universités du pays, pour que les étudiants camerounais soient employables une fois sortis des amphithéâtres.

C'est dans cette optique que les assises de la Commission de coordination universitaire (CCU) tenues à l'Ecole normale supérieure de Yaoundé ont fait le tour des questions relatives à l'enseignement supérieur. Car la CCU a pour mission d'examiner l'ensemble des problèmes relatifs à la coordination et à l'harmonisation des activités des institutions publiques. Notamment les activités pédagogiques, scientifiques, techniques et culturelles. Sans oublier les mesures statutaires.

Et justement à l'ordre du jour étaient inscrits, la tenue du forum de l'éducation 2017, la pratique du bilinguisme dans l'enseignement supérieur, la codification des règles de suivi des établissements sous tutelles des universités d'Etat, la gestion des statistiques dans les universités, la distribution des 500 000 ordinateurs offerts par le chef de l'Etat, entre autres.

Avant la poursuite des travaux à huis clos, le ministre de l'Enseignement supérieur a dévoilé l'objectif des travaux. « De ces échanges et débats nourris, bien que contradictoires et non contraires, découleront des propositions de solutions fortes, solides et efficaces qui pourront dans le court, moyen et long terme, contribuer à la résolution durable d'épineux problèmes d'angoisse et de misère dont regorgent nos universités », a expliqué le Pr. Jacques Fame Ndongo. Au sujet du don de 500 000 ordinateurs, le ministre a fait savoir qu' « après avoir résolu la plupart des problèmes qui se posaient, je suis heureux d'annoncer que ces ordinateurs seront effectivement délivrés à tous les étudiants ayant été enrôlés de manière biométrique. Les premiers lots d'ordinateurs doivent arriver en décembre 2017 ».