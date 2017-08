Cameroun: Probatoire général - Les résultats sont connus

Au vu des grosses effusions de joie, le nombre d'admis semble important. Une tendance confirmée par un des responsables du lycée. « Dans l'ensemble, les résultats sont très intéressants, surtout pour la série D et aussi la série A. Mais la série C n'a pas été très facile », a affirmé notre source.

En arrière plan de ce décor, la petite Gertrude O., 16 ans, est au centre des attentions. Couchée sur la pelouse, le regard évasif, elle se fait ventiler par ses camarades. « Ses résultats n'ont pas été satisfaisants, et elle a fait une crise d'asthme. C'est dur pour elle car elle était parmi les meilleurs élèves tout au long de l'année. Nous lui avons demandé de faire une requête, peut-être qu'il y a eu erreur lors des corrections. On ne sait jamais », explique l'un d'entre eux.

Plus d'un mois après les épreuves écrites, les résultats du probatoire sont tombés vendredi. Dans les différents centres d'examen de la ville de Yaoundé, c'était le plein d'émotions. Au lycée général Leclerc, explosions de joie, curiosité, peur et aussi déception ont rythmé le week-end.

