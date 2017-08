Cameroun: Pr. Jacques Fame Ndongo - « Nous sommes déjà en pleine professionnalisation »

L'habilitation à diriger des enseignements technologiques et professionnels fait partie de l'implémentation de cette nouvelle politique prescrite par le chef de l'Etat. A savoir, créditer les étudiants camerounais non pas d'un savoir savant mais d'un savoir pratique.

Je dois pouvoir rassurer que les deux sous systèmes anglophone et francophone continueront d'évoluer de manière spécifique, originaire et originale. Il n'y aura aucun télescopage, aucune phagocytose, de tel sous système par tel autre.

Le Premier ministre, chef du gouvernement, me donnera les directives précises pour l'opérationnalisation de ce grand forum qui doit redéfinir, avec tous les ministères partenaires, les orientations et les objectifs du système éducatif camerounais.

