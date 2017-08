Togo: Akébou et Akposso attendent encore mieux avec la décentralisation

Cette appréciation est faite par le MVTA (Mouvement pour la Valorisation du Terroir Akposso et Akébou).

En conférence de presse hier lundi à Lomé, cette association qui s'est assignée pour mission de contribuer au mieux-être du peuple Akposso et Akébou, après un an dee travail sur le terrain a indiqué qu'elle tient à remercier Faure Gnassingbé " pour les réalisations opérées dans les préfectures d'Akébou, d'Amou et de Wawa durant les 5 dernières années".

Beausoleil Obeku et les membres de son association, ont cité entre aautres réaliisations, "la réhabilitation des routes Témédja-Badou, Badou-Djindji et Adapé-Kougnohou", "la rénovation et la modernisation de l'hôpital de Badou qui a permis de le doter d'un bloc opératoire et d'une morgue", "l'électrification des préfectures de Wawa et d'Akébou", "la construction des marchés de Badou (P/Wawa), de Hihéatro (P/Amou) et de Kougnohou (P/Akébou)", "la construction du nouveau local de la préfecture d'Akébou à Kougnohou", et "la réhabilitation de la route Atakpamé-Kpalimé desservant Amlamé et plusieurs villages de la préfecture d'Amou dont les travaux sont actuellement en cours d'exécution".

Aussi, le MVTA affirme qu'elle se tiendra aux côtés du gouvernement dans la.mise en oeuvre du processus de décentralisation et des projets de développement qui seront initiés en faveur des trois préfectures précitées.