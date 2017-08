Burkina Faso: Tranche commune entente 2017 - Le Burkina enregistre cinq gagnants dont le plus gros lot

Créée à Niamey au Niger le 31 juillet 1970, la Tranche commune entente est une organisation des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente. Elle a pour objectifs de consolider l'intégration sous régionale, lutter contre la pauvreté et soutenir les populations à travers des œuvres sociales et communautaires.

Tout en félicitant ces heureux gagnants pour la confiance placée en sa structure, il a saisi l'occasion pour inviter la population à adhérer aux produits de la Lonab et à jouer car, dit-il, «la chance peut sourire à tout moment». Il a par ailleurs exhorté les clients de la Lonab à persévérer davantage pour qu'en 2018, «cette belle chance puisse nous sourire encore afin de décrocher le plus gros».

Du côté de la Nationale des jeux du hasard, remporter le gros lot était un souhait. «Nous souhaitions avoir le plus gros lot. Ce souhait a été exaucé. Nous ne pouvons pas être plus heureux parce que nous avons remporté les 10 millions. Il est vrai qu'il y a d'autres gagnants qui ont eu moins que cela mais, dans l'ensemble nous sommes très fiers d'avoir représenté dignement le Burkina», a fait savoir Simon Tarnagda, le directeur général de la Lonab.

Pour cette 23ème édition, les lots du tirage étaient repartis en 15 séries. Le Burkina Faso ayant commercialisé cinq séries, a obtenu également cinq gagnants. Il s'agit de Lassané Nacoulma qui remporte le gros lot d'une valeur de 10 millions de FCFA ; de Moussa Kaboré (2 million de FCFA), de Hermann Ki (1,5 million), de Kazone Sawadogo et Amineu Zampaligré (un million chacun). Le cumul des lots s'élève à 15 500 000 FCFA. A cela s'ajoutent les lots intermédiaires de 100 000F, 50 000 F, 10 000 et 5 000 FCFA.

