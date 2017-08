Maroc: Fête du Trône - Message de vœux et de fidélité de la famille des Forces Armées Royales à SM le Roi

Tétouan — A l'occasion de la Fête du Trône, SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'Etat-Major général des Forces Armées Royales, a reçu un message de vœux, de fidélité et de loyalisme de la famille des Forces Armées Royales, dont voici la traduction :

«Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d'Etat-Major général des Forces Armées Royales,

A l'occasion du 18eme anniversaire de l'accession de Votre Majesté au Trône de Vos Glorieux ancêtres, et après avoir présenté à Votre illustre Personne les marques déférentes de loyauté et de fidélité, Vos Forces armées royales, dans toutes ses composantes terrestre, aérienne, navale et la Gendarmerie royale, ont l'insigne honneur de présenter avec déférence à l'auguste personne de Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d'Etat-major général des Forces Armées Royales, les vives félicitations et les meilleurs vœux, tout en réitérant leur attachement constant au Glorieux Trône alaouite, immunisé par le lien sacrée de la Béiaa bénie à Amir Al Mouminine, que Dieu perpétue Sa Gloire.

Les fidèles serviteurs de Votre Majesté, officiers, sous-officiers et hommes de troupe, tout en partageant avec Votre peuple fidèle les joies de ce glorieux anniversaire, tant en sa symbolique historique qu'en sa signification patriotique profonde, saisissent cette heureuse occasion pour renouveler à leur Chef suprême le serment sincère d'obéissance, de fidélité et de loyalisme, s'engageant devant Votre Majesté au sacrifice avec abnégation pour la défense de l'intégrité de la nation, ses institutions et sa sécurité avec fermeté et vigilance

Majesté,

L'avènement de ce mémorable et illustre anniversaire constitue une généreuse opportunité à Vos Forces Armées Royales pour renouveler leur immense gratitude à la Haute sollicitude dont Votre Majesté entoure l'ensemble des composantes de cette institution militaire ancestrale qui accompagne Vos réalisations pour notre patrie en termes de développement et de prospérité et qui poursuit ses missions de défense, de sécurité et de solidarité, en toute confiance et constance, guidées continuellement en cela par Vos judicieuses orientations et inspirées de la bienveillance de Votre Majesté, laquelle constitue un stimulateur et un appui à sa force, à son aura et à son moral élevé.

Puisse Dieu préserver Votre Majesté et entourer de Sa protection Votre Glorieux Trône. Puisse-t-Il Vous garder en tant que rempart et refuge sûr pour la patrie et réaliser par Vos mains bénies tout ce à quoi Vous aspirez pour Votre peuple fidèle en termes de grandeur et de prospérité. Puisse le Très-Haut Vous combler en la personne de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de l'ensemble de l'illustre Famille Royale; Dieu l'omnipotent exauce les vœux de ceux qui l'implorent".