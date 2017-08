Cameroun: Extrême-Nord - Les déplacés aux petits soins

A titre d'exemple, pour le mois de juillet en cours, plus de 1107 tonnes de denrées alimentaires ont déjà été distribuées à environ 4500 ménages dans les arrondissements de Fotokol, Kousseri, Logone Birni et Makary, nous informe Alfa Mamadu Djalo, chef de la sous délégation CICR Kousseri. Des centres de santé ont été réhabilités, des stocks de médicaments leur ont été distribués, des points d'eau ont été construits là où le besoin se faisait sentir. A ce jour, plusieurs ménages bénéficient de soutiens à la production agricole.

Coiffé par le Haut-commissariat aux réfugiés dans le cadre de la gestion de la crise causée par la guerre contre Boko Haram, les agences onusiennes, depuis 2014, accompagnent l'Etat du Cameroun à travers des appuis multiformes dans la prise en charge des déplacés. Pour Zephirin Emini, assistant au représentant résidant du PNUD, l'apport des Nations unies vient aider les déplacés et les populations hôtes à voir leur souffrance réduite. Même son de cloche du côté du Comité international de la Croix-rouge (CICR). Dans le Logone-et-Chari, l'organisme a choisi d'assister les déplacés dans la santé, la nutrition et le développement de l'agriculture.

Comme Zara, ils sont 223 642 déplacés internes enregistrés en juin dernier dans la région de l'Extrême-Nord. Parmi les départements d'accueil, le Logone-et-Chari vient en tête avec plus de 50% de ces déplacés. Partis de leurs villages sans rien prendre, ils sont à la merci des besoins les plus vitaux.

Dans sa fuite, elle a perdu son mari et se retrouve presque abandonnée à elle-même. « Ce sont les dons du couple présidentiel et des ONG qui nous permettent de vivre», témoigne la jeune mère. Par ailleurs, Zara fait du petit commerce pour joindre les deux bouts.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.