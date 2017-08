Cameroun: 2e pont sur le Wouri - Le train circule

Le viaduc ferroviaire ouvert hier en présence du Mintp, qui a également visité les pénétrantes Est et Ouest de Douala.

De puissants coups d'avertisseur sonore, puis la locomotive s'ébranle, tractant deux citernes de carburant et une dizaine de containers sur ses wagons. Ce train marchandises se meut ainsi sur le deuxième pont enjambant le Wouri ce 31 juillet 2017, date effectivement prévue pour la mise en circulation de ce tronçon de voie ferrée. L'engin effectue son trajet sous les yeux du ministre des Travaux publics (Mintp), Emmanuel Nganou Djoumessi, du secrétaire d'Etat auprès du Mintp chargé des Routes, Louis Max Ayina Ohandja, de représentants du ministère des Transports, de partenaires techniques et d'officiels de la région. Quelques applaudissements fusent dans la foule des témoins.

C'est une étape décisive qui est franchie de la sorte dans l'exécution du projet d'envergure que représente le deuxième pont sur le Wouri. « Les derniers ballastages ont été faits, les dernières mises à jour aussi, s'agissant de la planimétrie (la position exacte des rails) et l'altimétrie (portant sur les vérifications de hauteur) », explique un technicien rencontré sur le site. Parlant de ballastage, le technicien fait allusion au gravier, dont l'espace entre les traverses et les abords des rails est garni. L'aménagement de ce tronçon de voie ferrée n'est pas le seul changement visible sur le site. Le chantier, dans son ensemble, a bien avancé.

En effet, une couche de bitume a été posée et s'élance désormais au-dessus du fleuve, gainée d'accotements en béton et d'une rambarde métallique. Un coup d'œil de biais et le pont laisse voir ses flancs ouvragés, ses piliers imposants. La maquette a fini par prendre corps, en grandeur nature.

Pour en revenir à la voie ferrée, il faut préciser qu'au final, elle sera à deux voies. « Il y aura une inauguration quand les deux voies seront terminées. C'est pour cela que nous avons d'abord procédé à la mise en circulation », confie un cadre de l'entreprise à l'œuvre sur le pont. La même source indique que l'ancien tronçon de voie ferrée, celui présent sur le premier pont, ne servira plus.

En dehors du rail, les perspectives d'achèvement de la partie « viaducs et accès + pont existant » sont fixées au 31 décembre 2017. Quant à l'ouvrage routier sur le deuxième pont, sa mise en service en 2x2 voies est prévue le 31 octobre prochain, et la mise en service en 2x3 voies le 8 avril 2018. Pour ce qui est de l'achèvement de l'accès Deido et du projet en général, la fin des travaux est projetée le 19 septembre 2018, et la date probable de réception provisoire fixée au 19 octobre 2018.

Le Mintp et sa suite auront également visité les chantiers des pénétrantes Est et Ouest de Douala. Pour la première, sur laquelle le visiteur tombe en venant d'Edéa, l'exécution est pratiquement achevée (le tableau indique 99%). La seconde, qui traverse le grand quartier Bonabéri et conduit soit vers le Moungo, soit vers la région du Sud-Ouest, devrait être livrée en début janvier 2018.