Cameroun: Orientation professionnelle - Du matériel informatique pour le Minefop

Un don remis à la délégation régionale du Littoral vendredi en présence du ministre Zacharie Perevet.

Relever le plateau technique de certaines structures du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle dans la région du Littoral. C'était l'objectif du don en matériel informatique remis par le Pari mutuel urbain camerounais (Pmuc) vendredi 28 juillet 2017 à Douala dans les locaux du Centre d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle (Cosup) à Bonanjo. Lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Zacharie Perevet. Un don composé de 28 ordinateurs, un vidéoprojecteur, un pointeur laser sans fil, six imprimantes.

Pour le ministre Perevet, cette donation permettra « d'apporter une plus-value au développement de notre système d'orientation professionnelle ». Surtout pour le Cosup dont le cyberespace va être enrichi. Un cyberespace dans lequel on apprend aux jeunes à aller sur Internet, rentrer dans les sites sur lesquels les entreprises postent des offres d'emploi, à mettre leurs CV en ligne, mais aussi à chercher des offres de formation. Et ce n'est qu'une partie des missions du Cosup, rappelées par Philomène Marie Dipende, coordonnateur de la structure : « L'information sur les métiers et les formations, l'orientation et le montage des projets professionnels, la préparation à la recherche de l'emploi. » Et Zacharie Perevet a tenu à le préciser, tous les services sont gratuits au Cosup.

Pour Tatyana Eldin, administrateur directeur général adjoint du Pmuc, le matériel offert, une matérialisation du partenariat public-privé, participe au besoin « d'apporter aux bénéficiaires un encadrement adapté répondant aux défis actuels en matière d'emploi ; cela passe par un enseignement de pointe avec des outils adaptés ». Le Minefop de son côté estime que cette « démarche participative » du Pmuc accompagne l'action du gouvernement pour avoir des Camerounais bien formés, compétitifs sur le marché de l'emploi, bien informés pour une insertion socioprofessionnelle réussie et aptes à occuper tous les emplois disponibles dans le pays.

Le ministre, qui était en visite de travail à Douala, s'est ensuite rendu au Centre de formation professionnelle d'excellence (Cfpe) de Bassa. Avant de terminer par les locaux de la délégation régionale du Minefop.