Afrique: Jeux de la Francophonie - 21 médailles pour le Cameroun

Septième au classement général de la compétition qui s'est achevée hier à Abidjan, la délégation nationale a fait mieux que lors de la précédente édition à Nice en 2013.

La huitième édition des Jeux de la Francophonie s'est achevée hier à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le Cameroun a terminé septième au classement des pays participants avec 21 médailles au total, dont 5 en or, 7 en argent et 9 en bronze. C'est mieux que la moisson de l'édition 2013 à Nice. En France, les sportifs nationaux s'étaient classés dixièmes avec 17 médailles (3 en or, 7 en argent et 7 en bronze). Les derniers lauriers du Cameroun sont le fait de Joseph Emilienne Essombe Tiako, médaillée d'or en lutte africaine, chez les -60 kg. Déjà titrée en lutte libre, la sportive s'est illustrée samedi dernier dans une discipline traditionnellement dominée par les pays de l'Afrique de l'Ouest.

En finale, elle a dominé la Sénégalaise Goudiaby Safietou. « Les Sénégalaises sont très physiques et en plus, la lutte c'est leur domaine de prédilection contrairement à nous. Il n'y a que les hommes qui pratiquent la lutte lors du Ngondo. Nous sommes venues essayer et on s'en sort plutôt bien. Je suis très heureuse d'avoir donné une autre médaille d'or au Cameroun », se satisfait Essombe Tiako, sur Press-sport.com. Toujours en lutte africaine, Roland Tambi Nforsong (-66kg) s'est consolé avec la médaille d'argent après sa défaite en finale contre le Sénégalais Faye Moussa.

Enfin, l'équipe féminine a obtenu le bronze. Discipline reine des Jeux pour le Cameroun, la lutte (libre et africaine) rapporte au total 11 médailles au pays, dont 2 en or, 2 en argent et 7 en bronze. La lutte camerounaise s'est trouvé une nouvelle tête de proue en Joseph Emilienne Essombe Tiako, en l'absence des doyennes Rebecca Muambo et Ali Laure Annabel. De quoi augurer de bonnes perspectives pour cette discipline lors des prochaines échéances sportives.

Autre sport pourvoyeur de médailles, l'athlétisme s'est illustré de son côté grâce à quelques unes de ses valeurs sûres. Entre autres, Auriol Dongmo qui a écrasé la concurrence au lancer de poids et Sandrine Mbumi, double médaillée d'argent au triple saut et au saut en longueur. La culture camerounaise a également brillé, avec le groupe « SN9PER CREW », titré en danse hip-hop. Enfin, les judokas camerounais ont décroché quatre médailles de bronze. « Nous rentrons satisfaits. Ça va nous permettre de réajuster avant les championnats du monde », affirme Dona Ngo Batang, entraîneur national de judo.

La compétition s'est achevée sur le triomphe de la France avec 49 médailles, dont 22 en or, 16 en argent et 11 en bronze, devant le Canada et le Maroc. La Côte d'Ivoire, pays hôte des Jeux, est classée sixième. Durant une dizaine de jours, du 21 juillet au 30 juillet, plus de trois mille athlètes auront rivalisé de force, d'adresse et d'ingéniosité lors de ces Jeux de la Francophonie. La manifestation sportive et culturelle comprenait 10 concours culturels, 9 compétitions sportives et deux concours « activités de développement ». Les Jeux de la Francophonie sont organisés tous les quatre ans durant l'année post-olympique.