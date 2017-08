Cameroun: Edéa - On célèbre le vivre-ensemble

Une promotion des valeurs de paix, d'unité et de cohésion sociale en présence d'invités de marque, dont plusieurs membres du gouvernement. On a ainsi noté la présence du ministre d'Etat, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Laurent Esso. Avec lui, d'autres chefs de départements ministériels comme Lejeune Mbella Mbella, le Pr Narcisse Mouelle Kombi, le Pr Jacques Fame Ndongo, Pauline Irène Nguene.

Rien ne pouvait les arrêter. Ni la pluie ni le terrain détrempé du stade municipal d'Edéa. Les différentes communautés résidant dans le chef-lieu du département de la Sanaga-maritime et au-delà avaient décidé de consacrer un week-end au vivre-ensemble. Avec la grand-messe de ce dimanche 30 juillet 2017, présidée par Jean Ernest Ngallè Bibehe, ministre des Enseignements secondaires et fils du terroir Adiè.

