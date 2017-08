Cote d'Ivoire: 8èmes jeux de la Francophonie - « La Côte d'Ivoire a battu tous les records de qualificatifs »

Au cours de cette clôture, Latifa Moftaqir, du Conseil d'orientation du Comité International des Jeux de la Francophonie a déclaré : « la Côte d'Ivoire a battu tous les records de qualificatifs en nombre de journalistes, qualité de transport, d'accueil, de gastronomie, d'hospitalité ». Et d'ajouter : « Abidjan a offert des jeux grandioses au-delà de nos espérances. C'est pourquoi, au nom de la Secrétaire générale de la Francophonie, Michaelle Jean, nous traduisons toute notre reconnaissance à la Côte d'Ivoire et à son président pour avoir donné beaucoup de bonheur à la jeunesse francophone ». Sur sa lancée, elle a révélé : « en confiant ces 8ème jeux à la Côte d'Ivoire, la Francophonie savait que ce pays avait des ressources et les infrastructures. Mais ce qui est réalisé est une prouesse et la Côte d'Ivoire a réussi le pari». En revanche, elle a souligné qu'il y ait un avant et après les jeux de la Francophonie.

Ouverts le vendredi 21 juillet au Stade Felix Houphouët-Boigny, les 8ème jeux de la Francophonie ont fermé leurs portes le dimanche 30 juillet au stade de l'Institut national de la Jeunesse et des Sports (Injs) de Marcory en son et en couleurs.

Copyright © 2017 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.