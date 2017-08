Congo-Kinshasa: La société civile du peuple prépare une journée en mémoire de 8 millions de morts

Au cours d'un point de presse organisé, jeudi 27 août 2017, à l'YMCA, la société civile du peuple, présidée par Martin Kavunja, a annoncé qu'elle organise, ce 5 août 2017, une journée en mémoire de 8 millions de congolais tués dans différents massacres à répétition en République démocratique du Congo, au départ de 1996.

En effet, à en croire les statistiques et différents rapports des ONG internationales, il y a près de 8 millions des citoyens congolais qui sont morts dans les conflits armées qui se sont succédés en RDC, principalement dans sa partie orientale.

Cette journée initiée par Me Luc Fikiri, membre de la société civile du peuple, a pour objectif d'éveiller la conscience de congolais sur ce chiffre alarmant, pour dire, dorénavant, plus jamais ça. Et, il faut que ça change. «Les congolaises et congolais doivent s'assoir autour d'une table afin de partager des idées sur ces massacres et, partant, se demander pourquoi les massacres continuent ? Cette affaire concerne tous les congolais sans tenir compte de couleur politique. Nous devons réfléchir sur les causes et solutions de ces massacres.

Ainsi, penser à décréter une journée si pas internationale, mais nationale en mémoire de nos compatriotes tués dans toute l'étendue de la RDC depuis l'entrée de l'AFDL, soit 1996», a martelé l'initiateur de cette grande activité. C'est dire que la société civile du peuple sollicite que la journée du 5 août de chaque année soit dédiée aux congolais morts afin d'attirer l'attention de la communauté internationale pour que cela ne se répète plus sur le sol congolais.

Il convient de préciser que l'indifférence des autorités congolaises face à ce chiffre (8 millions de morts) inquiète la société civile du peuple qui souligne que dans des pays où il y a eu des génocides, les autorités ont décrété des journées nationales pour que de tels massacres ne se répètent plus. Mais, au Congo-Kinshasa, les dirigeants minimisent les faits. Pour preuve, rien n'a été organisé en mémoire de ces congolaises et congolais tués, si pas à l'Est, au Kasaï, actuellement.

Pour le compte de la communauté internationale, un mémo a été déposé aux Nations Unies pour reconnaître qu'il y a eu génocide en République démocratique du Congo. Qu'à cela ne tienne, la société civile du peuple jure de continuer la lutte pour réclamer une journée spéciale de commémoration des massacres perpétrés en République démocratique du Congo.

Au fond, elle lance un message de paix en appelant les congolais à la réconciliation afin d'éviter de telles tueries. Et, avoir un même langage pour l'organisation des élections car, les différentes tueries ont pour cause la contestation des résultats des élections.