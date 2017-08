Libye: Crise libyenne - Les autorités déterminées à doter du pays d'une véritable loi fondamentale

183 migrants coincés en Libye - 135 hommes et 3 femmes, dont une personne avec un cas médical - ont… Plus »

Notons que la Libye était privée pendant 40 ans d'une véritable loi fondamentale. Elue depuis 2014, l'assemblée constituante avait 18 mois pour rédiger ce projet de Constitution. Mais, le chaos dans lequel est plongée la Libye a perturbé le processus de transition politique. Ce qui a conduit à la division du pays et placé la population à la merci des rivalités tribales, régionales et à la création de nombreuses milices.

En effet, ce texte de 197 articles précise que la Libye est une République dotée d'un président, d'un Parlement et d'un Sénat. La Tripoli est la capitale, l'islam est la religion d'Etat et la charia est la source de la législation. Les langues des communautés arabe, amazigh, touareg et toubou seront reconnues comme langues officielles.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.