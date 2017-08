Ghana: Italie - Le contrôleur avait tout inventé !

Pourquoi avoir indiqué un Ghanéen comme auteur supposé de l'agression ? Parce que, la veille, il s'était querellé avec son voisin... ghanéen. Il avait donc transposé une querelle de voisins en un risque de métier. Silence dans les milieux de l'extrême-droite qui avaient monté l'affaire en boucle. Pas de condamnation d'une invention qui a pourtant eu, au moins, deux retombées négatives. Dans les jours qui ont suivi « l'agression », les étrangers ont été regardés avec encore plus de suspicion dans les transports publics. Ensuite, l'affaire a masqué une réelle agression survenue un peu plus tard à la gare de Briatico, en Calabre (sud). Ici, ce sont deux Nigérians qui ont eu maille à partir avec un contrôleur sain d'esprit avant de s'enfuir, l'agression terminée. Un train peut en cacher un autre, dit-on, une agression fausse peut en cacher une vraie aussi apparemment.

