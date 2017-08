Congo-Brazzaville: Education - Le test d'entrée aux collèges UWC aura lieu en 2018

Le vice-président de l'Union mondiale des collèges (UWC), Mangouleh-Beoleh et son secrétaire général, Jean Michel Itoua, ont indiqué le 28 juillet que le test de sélection d'entrée à ces collèges au titre de l'année scolaire 2017-2018 se déroulera en janvier 2018 à Brazzaville

Le calendrier a été donné lors de la réunion de prise de contact avec les ambassadeurs de ces collèges en vacances au Congo.

Jean Michel Itoua a circonscrit sa communication sur les critères de sélection dans les écoles publiques et privées de Brazzaville. Selon lui, le concours concerne les meilleurs élèves proposés par les chefs d'établissements.

Les sujets proposés proviennent de Londres mais la correction sera faite ici au Congo par les professeurs de l'Université. « Les résultats issus de ce concours permettront de les classer selon les bourses. Nous avons besoin de tous les meilleurs car nous sommes à la 7ème édition où l'organisation a déjà envoyé treize étudiants dans les écoles UWC », a-t-il rappelé.

Le vice-président Mangouleh-Beoleh explique que les lauréats ont deux ans d'année scolaire dans les pays destinés selon la catégorie de bourses. Après ces années, ils pourront bénéficier de la gratuité dans d'autres universités quelconques.

Pour les élèves qui bénéficient de la bourse totale, l'UWC finance les études mais leurs parents n'ont que la charge de l'assurance maladie. Tandis que ceux qui ont la bourse partielle, les frais d'écolage des deux premières années sont divisés entre l'école et les parents.

Interrogé sur le suivi des précédents lauréats, le vice-président a déploré l'ingratitude des lauréats et leurs parents. « Le UWC est une organisation qui crée des ambassadeurs. Il consiste également à former les citoyens dans le monde et dans divers domaines dont l"environnement. Au Congo, les lauréats et leurs parents sont ingrats car une fois arrivée au pays d'accueil le lauréat coupe ses contacts avec l'organisation », avant d'indiquer que : « cette attitude constitue un obstacle pour constituer une banque de données ».

Les travaux de la conférence régionale africaine de l'UWC organisée du 14 au 16 juillet à Accra au Ghana ont porté sur la stratégie pour l'avenir du mouvement national; le financement ; la communication sur la création de l'école ainsi que la relation de l'UWC avec les étudiants et leurs parents.

Outre ces questions, le mouvement a lancé un appel à candidature pour trois postes à pourvoir. A cet effet, sept candidats dont le vice-président Mangouleh-Beoleh sont les postulants.

Au terme de la réunion, trois étudiants de l'UWC en vacances au Congo, Hyde Bangui ; Berchel Itoua et Johan Eudes Soussa ont noté les difficultés de visa, du système éducatif et de la langue anglaise. « Bien que francophone, la pratique de la langue n'a pas été un obstacle pour réussir. Nous avons eu un objectif et penser à nos origines pour parvenir à la réussite », ont-ils indiqué.