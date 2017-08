Cameroun: Crise anglophone - Une mission gouvernementale va séjourner aux Etats-Unis

Selon le bloggeur Solo Amabo qui donne l´information, la délégation anglophone avait été reçue par Adama Dieng, conseiller spécial aux Nations-Unies. Elle avait pour but d´amener les Nations-Unies à qualifier de génocide ce qui s´est passé dans cette partie du Cameroun. "Kingsley Ashu and Caleche Bongo en ont aussi profité pour présenter l´état des violations des droits de l´homme en cours dans la partie anglophone du Cameroun depuis 56 ans".

L´on se rappelle que suite à une grève lancée à Bamenda le 21 novembre 2016 par des syndicats d'enseignants qui dénonçaient la « francophonisation » du système éducatif anglophone, des manifestants en avaient profité pour dénoncer la « marginalisation » généralisée de la communauté anglophone. Ils avaient mis à sac cette partie du Cameroun. Casses, pillages, humiliations, bastonnades, viols et arrestations, puis mesures gouvernementales pour restaurer l´ordre public et le vivre-ensemble s´en sont suivis.

Sa mission va consister à "fournir aux camerounais résidant aux Etats-Unis d´Amérique et aux autorités de ce pays des clarifications sur la situation qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et Sud-ouest du Cameroun".

Dans la lettre signée le 31 juillet dernier par lui-même et qu´il adresse à S.E monsieur Michel Tommo Monthe, ambassadeur et Représentant permanent du Cameroun auprès des Nations-Unies, Paul Ghogomu Mingo, ministre, directeur du cabinet du premier ministre, indique que la délégation qu´il va conduire aux Etats-Unis sera composée de Elvis Ngole Ngole, ancien ministre et Fabien Nkot, Conseiller technique au cabinet du premier ministre, tous trois Professeurs.

