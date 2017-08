Cameroun: Recherche et industrialisation - 02 Passages obligés pour développer le pays

C'est l'objet du 1er Forum sur la recherche et l'industrialisation du Cameroun (Foaric) qui s'est tenu les 26 et 27 juillet 2017 à Yaoundé. Une initiative de Stéphane Bonguen, président de la Cameroon Intelligentsia.

A l'instar de tous les pays ambitieux de se développer, le Cameroun, doit inévitablement, se lancer sur la voie de la recherche, et donc de son industrialisation. Deux passages qui aux dires de Stéphane Bonguen l'initiateur du Foaric, sont consubstantiels au développement de tout pays. Une impérieuse nécessité pour le Cameroun qui traverse une période incertaine de son économie, et doit cependant, satisfaire aux besoins de plus en plus pressants de ses populations. C'est donc là, toute la raison du 1er Foaric qu'a abrité Yaoundé mercredi et jeudi derniers.

Axé sur la recherche et l'industrialisation du Cameroun, le Foaric s'est voulu un rendez-vous mettant autour d'une même table, chercheurs, décideurs, industriels, élus locaux, journalistes, sur les enjeux ressortissant à l'émergence du pays. Car selon International Foundation for Science (IFS), « les financements de la recherche au Cameroun sont insignifiants ».

C'est ainsi que dans ses objectifs, le Foaric qui espère apporter sa contribution à l'élaboration des stratégies pour l'industrialisation du Cameroun, a cru bon de lancer les « hostilités » par la conscientisation de toutes les parties prenantes (l'Etat, les entreprises, les chercheurs), afin que ces dernières, s'investissent

encore plus dans la recherche. Aussi, le Foaric propose-t-il : l'adoption d'une stratégie et d'un calendrier pour la mise en œuvre d'un plan de recherche innovant et créatrice de richesse. L'ouverture d'une ligne de financement à la recherche par le secteur privé ; l'augmentation du budget de l'Etat à la recherche, voire la baisse des impôts aux entreprises qui financent la recherche. La création d'un centre de recherche multidisciplinaire dénommé la « Vallée de la recherche camerounaise » ; l'adoption d'un Salon de recherche national tous les trois ans.

« Tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, est davantage pour nos enfants. Quel pays allons-nous leur laisser, et qu'avons-nous réellement à proposer -nous qui déjà, ne pouvons même pas revendiquer le moindre tissu industriel- à l'Europe, à l'aune des Ape (Accord de partenariat économique, Ndlr) », s'inquiète Stéphane Bonguen.

Vivement que les décideurs, les industriels, les chercheurs et autres protagonistes au procès du développement du Cameroun, viennent en appui à cette belle initiative de l'Association Cameroon Intelligentsia, afin de lui donner plus de relief et d'envergure.