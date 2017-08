Afrique: Africa Code Week - Le Lead Ambassador pour le Cameroun compte faire mieux que l'année dernière

Il tient d'une part à remercier toutes les institutions qui ont eût jusqu'ici à soutenir cette noble initiative mise sur orbite par SAP leader des progiciels de gestion et ses partenaires en faveur du continent matriciel. D'autre part il réitère son appel à ces acteurs traditionnels supportant Africa Code Week au Cameroun - à l'instar de ICCSOFT - The Bridge International School - le MINEFOP - le MINPOSTEL - le MINESEC - l'Institut Nsiatou et tous les établissements d'enseignement secondaires qui s'y sont impliqués - les chefs traditionnels - de nous renouveler encore une fois de plus leur confiance pour poser au Cameroun les vrais jalons du numérique de demain qui n'est autre que l'alphabétisation numérique des jeunes.

