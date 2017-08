Cameroun: Monseigneur Jean-Marie Benoît BALA est désormais transfiguré et son visage a l'éclat du soleil

Il y a 66 jours vous avez volé la vie d'un homme d'exception, le fils d'un pays et d'un paysan, le bâton de vieillesse d'une femme levée tôt et couchée tard, l'Evêque de Bafia, le prêtre de l'archidiocèse de Yaoundé, l'ancien aumônier des Cop Monde, Jean-Marie Benoît BALA, mais vous n'aurez pas notre haine, nous peuple camerounais au moment de lui dire au-revoir.

Nous savons qui vous êtes, vous qui semez la haine et la désolation partout où vous passez, mais pour nous et pour les amis de Jean-Marie Benoît BALA, vous êtes des âmes mortes. Ce pourquoi vous tuez aveuglément est éphémère, chaque corde au cou de Jean-Marie Benoît Bala, chaque décharge électrique sur son corps, chaque crachat sur son visage auront été une blessure dans l'âme de ce pays, une meurtrissure pour chaque citoyen de notre Nation.

Alors oui, nous ne vous ferons pas l'honneur de vous haïr, vous méritez notre compassion, c'est-à-dire notre Cum Patior dans l'étymologie latine parce que nous comprenons votre misère et nous la portons avec vous non pour votre conversion mais pour que notre pays vous intègre dans notre commune humanité.

Vous avez pourtant cherché la haine de toute une Nation, de 25 millions d'hommes et de femmes nés dans ce pays auxquels il nous faut vous soustraire, mais le faire, ce serait céder à la colère certes légitime et à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez jeter des millions des Camerounais dans la rue, dans une révolte populaire, vous voulez contraindre les plus pacifistes d'entre nous à l'exil. Votre finalité est que les citoyens de ce pays se regardent d'œil méfiant.

Oui, vous voulez que nous sacrifiions notre devise qui est Paix-Travail-Patrie par la haine, par l'insécurité. Vous n'y arriverez jamais.

Depuis 30 jours s'élèvent dans les bois-sacrés, dans les temples, les églises et les mosquées des prières pour que le corps martyrisé de Jean-Marie Benoît BALA apparaisse dans sa splendeur, devant le Christ qu'il a servi avec amour, oui il était le Don de Dieu aux hommes de notre pays. Ce matin, je l'ai vu, transfiguré, se tenant auprès des nombreux martyrs de notre pays, Nicaise Bessala élève au lycée classique et moderne de Sangmélima violée et assassinée le 3 avril 2016. Je l'ai vu tenant la main de Narcisse Ndjomo Pokam, défénestré le 21 août 2006 à l'Hôtel Hilton de Yaoundé -

Oui je l'ai vu en compagnie de l'Abbé Apollinaire Claude Ndi assassiné le 21 avril 2001, de l'Abbé Joseph Mbassi le 26 octobre 1988. Oui j'ai mes yeux l'ont vu avec Mgr Yves Plumey, Engelberg Mveng, Antony Fontem, et tous les morts de notre méchanceté ils étaient tous transfigurés. Ils étaient aussi beaux que dans les souvenirs que les parents ont du premier sourire de leur premier né.

Nous sommes dévastés par le chagrin, c'est une victoire que nous vous concédons, ce n'est qu'un combat que vous avez gagné dans une guerre bien longue encore mais que vous livrez seuls car nous sommes dans une dimension qui n'est pas la vôtre. Les anges de nos bois sacré, Allah, Dieu combattent pour nous pour construire un Cameroun qui n'est pas le vôtre.

Le Seigneur fut le berger de Jean-Marie Benoît BALA ainsi que le dit le psaume 23, nous qui l'avons connu et aimé savons qu'il ne manque désormais de rien, le Seigneur le fait reposer dans de verts pâturages, il le dirige près des eaux paisibles et non celles troubles et boueuses dans lesquelles vous l'avez plongé.