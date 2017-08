Cameroun: Championnat professionnel de football - La nouvelle donne

Jusqu'ici, la Ligue de football professionnel du Cameroun (LFPC) commençait sa saison au mois de février. Soit presqu'au même moment que les compétitions interclubs de la CAF, voire après. C'était le cas notamment cette saison. Les quatre représentants camerounais en coupes africaines des clubs ont fait leur rentrée pour le compte des tours préliminaires sans aucun match de championnat dans les jambes, contrairement à leurs adversaires. UMS de Loum, Coton Sport de Garoua, Apejes de Mfou et Yong sport academy (YOSA) n'ont logiquement pas fait long feu dans ces différentes compétitions, entre autres, à cause des problèmes de condition physique des joueurs. Le décalage de la date de démarrage de ces tournois devrait leur être bénéfique à l'avenir. Il y a bien eu à une ou deux reprises, des tentatives de la LFPC de reprendre

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.