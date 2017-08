Cameroun: Ça roule pour Moukandjo

Première titularisation et premier but pour Christian Bekamenga le week-end dernier lors de la 19e journée de la Chinese Super League. Le Camerounais, associé en attaque à son compatriote Olivier Boumal, a en effet offert la victoire à son club, Liaoning, face à Yatai (1-0). Son équipe est toutefois 14e, à un point du premier relégable. Et juste derrière Jiangsu Suning, où évolue un autre Camerounais. Abonné de la zone rouge, l'équipe a entamé sa remontée depuis deux journées. Ce qui coïncide avec l'arrivée de Benjamin Moukandjo. Ce dernier a scellé le succès de son équipe contre Dangdai (1-2) en inscrivant le 2e but. Il est également l'auteur de la passe décisive sur l'ouverture du score. Un qui a été moins chanceux lors de cette 19e journée, c'est Christian Bassogog. L'attaquant camerounais n'a rien pu faire pour éviter la défaite d'Henan Jianye, battu 0-2 par Beijing Sinobo. L'équipe est classée 12e. Enfin, Stéphane Mbia n'a pas frôlé de pelouse depuis un bon moment avec Hebei China.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.