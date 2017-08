Cameroun: Bénédicte Manga - Le shoot et la taille

Sa taille (1,82 m) a toujours attiré en premier. Tenez cette même année 2004, lors de l'une de ces rencontres entre ABC et TKC, Bénédicte Manga brille. Et Roger Milla la veut tout de suite. Elle a de la technique, sait aller au contact. « Elle a un jeu formidable quand vous savez la mettre dans sa posture idéale. Elle sait gagner les espaces », explique Moïse Tonville, le coach de FAP. Mais le véritable problème de Manga, c'est la défense. Ce n'est vraiment pas dans ses cordes.

Bénédicte Manga, 26 ans, est une espèce de terreur en puissance des gardiennes de but de handball dans le championnat national féminin. Son shoot puissant, souvent armé sur plusieurs mètres, devient de plus en plus difficile à maîtriser. Joueuse de TKC depuis 2004 où elle évolue comme ailière droite, son potentiel physique a été très vite remarqué alors qu'elle était au secondaire. Une vie tranquille, avec le handball pratiqué comme loisir au lycée puis... Bingo ! Les promoteurs de ABC, centre de formation de jeunes, tombent sur elle. Des séances d'entraînement à la paroisse Sacré Cœur de Mokolo contribuent à la forger. Des matchs lors des Jeux Fenasco aussi. « Le coach m'avait dit : avec ta taille, tu feras une bonne joueuse. J'ai hésité avant d'accepter de rejoindre le centre ».

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.