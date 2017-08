Afrique: CAN 2021 - La Côte d'Ivoire prête pour les 24 pays

En augmentant le nombre de participants à la grand' messe continentale et en repoussant son organisation à juin-juillet au lieu de janvier-février, la CAF avait également pour intention de faciliter la co organisation dans certaines régions du pays. Ce ne sera pas avec la Côte d'Ivoire.

Ne parlez pas de co organisation à la Côte d'Ivoire. Depuis la Sierra Leone où il est en visite, Alassane Ouattara, le Chef de l'Etat a confié que son pays était capable d'accueillir la CAN 2021 avec les 24 pays. « Il y a quelques jours, nous avons abrité 4000 athlètes de 54 pays aux Jeux de la Francophonie. la Côte d'Ivoire a les infrastructures qu'il faut et continuera pas en construire pour abriter la CAN« , a t-il indiqué.

Forte de son organisation réussie des jeux de la Francophonie, Abidjan 2017, la Côte d'Ivoire ne cache pas son désir d'accueillir la CAN 2021. Et ce malgré l'agrandissement du nombre de pays participants à la compétition par le Comité exécutif de la CAF, de 16 à 24.

