Ile Maurice: Rodrigues/Agriculture - Remise d'attestation aux stagiaires du Brevet Professionnel Agricole

communiqué de presse

Vingt-deux jeunes qui viennent de compléter leur formation menant à un Brevet Professionnel Agricole (BPA) ont reçu leur « Attestation de fin de Formation » la semaine dernière lors d'une cérémonie au Centre du Développement des Ressources Humaines Antoinette Prudence à Malabar.

Démarré en octobre 2016, cette formation est d'une durée de 900 heures en centre à la Commission de l'Agriculture à Citronnelle et 280 en entreprise, dont 120 heures de stage à La Réunion (au Lycée St Joseph). L'objectif est de professionnaliser le secteur agricole et l'élevage à Rodrigues. Ouverte aux jeunes entre 18 et 35 ans ayant complété au minimum la School Certificate, elle permettra aux candidats à mieux gérer une entreprise agricole de façon professionnelle.

Présent pour l'occasion le Chef Commissaire, M. Serge Clair, a qualifié cette initiative de révolutionnaire car ces jeunes vont aider à projeter le secteur agricole de Rodrigues dans l'avenir. Il a annoncé l'ouverture prochaine du Lycée Agricole de St Gabriel pour assurer la formation agricole des agriculteurs et pour qu'ils puissent découvrir de nouvelles techniques.

Quant au Commissaire de l'Agriculture, M. Richard Payendee, il a déclaré que le gouvernement régional investi à hauteur de Rs 70 millions dans la formation suite à un accord avec le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles (Lycée St Joseph) de La Réunion.

L'accord de formation avec le Lycée St Joseph, qui s'insère dans le cadre de la coopération régionale entre La Réunion et la République de Maurice, est valable jusqu'en 2020.

Réduire l'importation

Le gouvernement régional investit davantage dans la formation agricole dans le but de franchir une nouvelle étape dans l'agri business. L'objectif fixé est de réduire à 50% d'ici cinq ans l'importation de certains produits de base tels que le poulet, le haricot rouge, le gingembre, le safran, l'ail, le café, les fruits et d'autres variétés de viande.

La Commission de l'Agriculture s'attèle déjà à promouvoir la production locale. 'Réussir l'autonomie c'est dépendre de moins en moins de Maurice. On veut que les Rodriguais deviennent de plus en plus productifs. C'est pour cela que nous avons investi dans cette formation. On va continuer à vous encadrer pour assurer la réussite de vos projets', a souligné le Commissaire de l'Agriculture, M. Payendee. Il a aussi fait ressortir que des programmes d'échanges seront organisés entre les agriculteurs de Rodrigues et ceux de Maurice et de La Réunion afin d'accroître leurs compétences.