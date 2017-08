Afrique: Alassane Ouattara - La Côte d'Ivoire a les moyens d'abriter seule la CAN 2021

"Nous avons organisé les Jeux de la Francophonie avec 4000 athlètes venus de 54 pays" et "tout s'est bien passé", a-t-il relevé, avant d'ajouter : "Cela veut dire que notre pays est bien doté en infrastructures et nous allons poursuivre l'érection de nouvelles d'ici 2021, pour abriter la phase finale de la CAN".

Dans un autre entretien repris par la BBC, le président de la Fédération nigériane de football, Amaju Pinnick, qui préside la commission d'organisation de la CAN seniors à la CAF, a fait savoir que cet élargissement avait aussi pour but de favoriser les co-organisations.

Le Cameroun (2019), la Côte d'Ivoire (2021) et la Guinée (2023) avaient été désignés pour organiser les prochaines CAN, sur la base d'un cahier de charges de 16 pays.

