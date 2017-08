A Kananga (Kasaï-Central), l'ONG Association pour le développement social et sauvegarde de l'environnement… Plus »

Selon les informations recueillies par Amnesty international, les forces de sécurité congolaises ont fait usage de grenades lacrymogènes et tiré à balles réelles sur des manifestants pacifiques dans six des onze villes concernées par les manifestations.

Plus d'une centaine de personnes ont été interpellés, quatre autres blessées, lors de la marche pacifique organisée lundi 31 juillet à travers la République démocratique du Congo (RDC). Amnesty international qui dresse ce bilan déplore le recours excessif à la force et déplore des tirs à balles réelles de la part de la Police nationale congolaise (PNC).

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.