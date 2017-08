Madagascar: Ivato - L'ex-ministre Tsiandopy tué dans sa villa

Après s'être effacé de l'échiquier politique, Jacky Mahafaly Tsiandopy était sorti de ses gonds à la mi-juin 2016 alors que la grève faisait rage au sein du grand corps, dont il était le président syndical. Avec son franc parler, il avait dénoncé des exactions et des harcèlements contre les inspecteurs généraux d'Etat qui n'auraient fait qu'éclairer le public sur des inscriptions en faux, mises à nu lors d'investigations qu'ils ont menées. Enfonçant le clou, Tsiandopy avait fustigé un style de gouvernance qu'il qualifiait de machiavélique, dont les mots d'ordre étaient de faire taire les voix jugées dissidentes, museler les média, traquer les leaders syndicaux et humilier les corps professionnels en leur promettant du vent.

«La mort de l'ancien membre du gouvernement est des plus suspecte. Des hématomes ont été relevés sur son front et les lieux de la découverte macabre étaient sens dessus-dessous. Les enquêtes sommaires révèlent de surcroît qu'il était en bonne santé la veille », lance le colonel Ravoavy Zafisambatra, commandant du groupement de la gendarmerie nationale de la région Analamanga.

