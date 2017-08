Tunisie: Imbroglio Akaichi-ESS-Ittihad

Wajdi Essid a donc confirmé son retrait du poste de directeur sportif du Club Africain où il a été fraîchement intronisé. Il accuse une personne qui a débarqué dernièrement au CA de chercher à s'enrichir aux dépens du club tout en prenant des décisions «en coulisse»: « Si le président du club ne veut pas m'entendre, à quoi servirait-il d'aller plus loin encore et de rester au club. Pourtant, je suis animé par l'envie de servir le club et de remédier aux lacunes», écrit Essid sur les réseaux sociaux (ambiance) ! .

Le gardien de but international tunisien Farouk Ben Mustapha a finalement été autorisé à quitter le territoire tunisien vers l'Arabie Saoudite. L'ancien portier du Club Africain était interdit de sortie à cause d'une affaire judiciaire à la suite du décès de l'un de ses proches dans le bassin de sa résidence à Bizerte. Farouk Ben Mustapha a été entendu par les autorités sécuritaires dans le cadre de cette affaire avant d'être autorisé à quitter le pays.

