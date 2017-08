Sénégal: Circonscription Afrique centrale - Au Congo, les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions

Batoura Kane Niang, Ambassadeur du Sénégal au Congo

Un peu plus de 9000 électeurs ont été attendus aux urnes ce 30 juillet 2017 au Congo. Les citoyens sénégalais vivant à Brazzaville et Pointe-Noire ont eu à élire deux députés parmi 47 candidats. 19 bureaux de vote ont été placés dans les deux grandes villes du pays : 6 à Brazzaville et 13 à Pointe-Noire. Mise à contribution par les Autorités des deux pays, l'amitié entre le Sénégal et le Congo s'est exprimée au cours de ces élections pour que les votes se déroulement normalement.

La date des élections a coïncidé avec la tenue du deuxième tour des élections législatives au Congo où la journée était déclarée ville morte sur l'ensemble du territoire national. Usant des excellents rapports de coopération et de fraternité entre le Sénégal et le Congo, Son Excellence Batoura Kane Niang, Ambassadeur du Sénégal au Congo, a saisi les Autorités Congolaises notamment le ministre Raymond Zéphyrin Mboulou en charge de l'Intérieur et de la Décentralisation pour mettre en place des conditions pouvant faciliter le vote aux Sénégalais. Ce qui a été fait, à la grande satisfaction de tous. Le ministre congolais de l'Intérieur et de la Décentralisation a délivré des laissez-passer aux bus mis en circulation pour les votes. Il a également instruit le Directeur général de la Police, le Général Jean François Ndengue de mettre la police à la disposition de ces élections pour sécuriser non seulement les bus mais aussi les électeurs et les lieux de vote. Le matériel électoral est venu de la Direction générale des affaires électorales du Congo.

A Brazzaville, 17 bus ont transporté les électeurs (aller - retour) des 9 arrondissements jusqu'à l'Ambassade du Sénégal, sise au quartier du centre ville, où étaient érigés 6 bureaux de vote. Les Sénégalais ont répondu massivement à ces élections, l'Ambassade était pleine de monde tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La police a pu contenir la foule pour que l'ordre et la discipline règnent.

« Nous avons suffisamment de policiers qui sécurisent les bus, l'Ambassade et les électeurs. Depuis le matin, à 6 heures, jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons aucun incident. Les Sénégalais viennent, ils votent et reprennent le bus accompagnés des policiers jusque dans leur quartier », a affirmé Demba Dia, 2e Conseiller de l'Ambassade du Sénégal au Congo.

Dans l'après-midi, M. Dia nous a présenté la situation qui prévalait à l'Ambassade. « Les élections se déroulent bien. C'est vrai qu'il y a une certaine lenteur liée tout simplement au nombre de listes mis en compétitions : 47 listes. Il y a une dérogation qui a été faite pour que l'électeur puisse prendre au moins 5 listes mais nous ne sommes pas obligés de lui demander de le faire. Certains électeurs prennent 5 d'autres préfèrent prendre toutes les listes. Cela cause un peu de retard. Il est 15 heures, le taux de participation est presque de 37%. Un taux qui nous satisfait par rapport ce que j'apprends sur le plan national, un taux qui tourne autour de 12 à 15%. Nous sommes à 37%. Ce qui veut dire que si nous continuons avec ce rythme, à 18 heures, nous pouvons avoir un taux acceptable » explique-t-il.

Au sujet de la logistique, un complément de 359 cartes d'électeur était attendu de Dakar. A ce propos, Demba Dia précise, « tout a été fait. Je peux vous donner la situation réelle au moment où je vous parle, au matin du 30 juillet : Nombre d'inscrits sur la liste électorale 3051 ; nombre de cartes reçues, 2841 soit 93% des cartes déjà reçues ; le nombre de cartes non reçues tourne autour de 288 ; nous avons distribué 2553 cartes soit 89% de moyens de vote fournis aux citoyens. Depuis ce matin (Ndlr jeudi dernier), avec la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel de faire voter tous ceux qui sont sur la liste électorale et qui sont détenteurs de récépissé, nous n'avons pas de problème. Les inscrits sur la liste électorale et détenteurs du récépissé votent sur présentation soit du passeport, soit de l'ancienne carte d'identité. Depuis ce matin, j'en ai reçu plusieurs dans ce cas là mais personne ne s'est plaint du fait qu'il a son nom sur la liste avec son récépissé et ne peut pas voter ».

A 18 heures, les bureaux de vote devraient fermer mais il y a une disposition qui a été prise au cas où le vote arriverait au-delà de18 heures. Demba Dia précise « la loi autorise à l'Ambassadeur de décider de la prorogation du vote d'une demi-heure, d'une heure ou d'une heure et demie lorsqu'à partir de 18 heures, plusieurs citoyens attendent encore de remplir leur devoir civique ». 2037 personnes ont pu voter donnant un taux de participation de 66,76%. Les bureaux de vote ont ouvert à 6 heures pour se fermer à 19 heures, la prorogation a été d'une heure. Le dépouillement est allé de 19 heures à 20 heures.

A 22 heures, nous avons pu avoir les tendances suivantes pour Brazzaville :

1- Coalition Benno Bokk Yakaar : 1470 voix soit 72%;

2- Coalition Gagnante / Wattu Sénégal : 249 voix soit 12% ;

3- Coalition Osez l'Avenir : 94 voix ;

4- Coalition Manko Taxawu Sénégal : 49 voix.

A Pointe-Noire, Selon M. Ali Ibrahim Bocoum, Agent local de la Decena, « les élections se sont bien déroulées. Il y a eu quelques cas de tentatives de fraude mais qui ont été très vite décelés et écartés. Les bureaux de vote ont été ouverts à 8 heures pour se fermer à 18h30mn donc une prolongation de 30 minutes. Le taux de participation est de 95%. Il y a eu 6 bureaux de vote au Consulat général du Sénégal et 7 autres dans une villa prise en location pour la circonstance en face du Consulat général. 50 bus ont assuré le transport des électeurs des 5 arrondissements de la ville aux lieux de vote. Des laissez-passer ont été délivrés par les autorités congolaises pour faciliter les déplacements ».

Comme à Brazzaville, à Pointe-Noire aussi la police a été mise à contribution pour sécuriser les bus, les électeurs et les lieux de vote.

« Les élections se déroulent normalement, dans le calme. Les citoyens sénégalais sont mobilisés, vous l'avez remarqué de vous-même que dehors, il y a beaucoup de compatriotes qui attendent pour accomplir leur devoir de vote. L'enjeu est important en Afrique centrale, d'autant plus que les deux investis le sont au Congo et au Gabon. Cela montre toute l'importance que le président de la République, Son Excellence Macky Sall, accorde à la partie Afrique centrale. Sur les 15 députés de la diaspora, 2 sortent de l'Afrique centrale. L'enjeu est donc de taille. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de Sénégalais à l'intérieur tout comme à l'extérieur de l'Ambassade pour voter. Nous n'avons pas de problème particulier. Le seul problème avec lequel on aurait dû être confronté est celui du déplacement de nos concitoyens, étant donné que Brazzaville est déclarée ville morte en raison des élections législatives qui se déroulent. Mais grâce à Dieu et grâce à l'entremise du ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphyrin Mboulou, nous avons pu avoir un nombre suffisant de bus pour convoyer nos concitoyens avec des laissez-passer pour leur permettre de venir accomplir leur devoir de vote ».

Seydou Sokom, électeur

« Le vote a été bien organisé du point de vue logistique. C'est cela qui nous a permis d'arriver jusqu'ici et de repartir chez nous sans difficulté ».

Mariam Sebor, candidate suppléante

« Les élections se déroulent bien. Les électeurs viennent en masse et votent sans problème. Le fait qu'on a mis des bus à la disposition des électeurs a été une bonne chose. Madame l'Ambassadeur a fait de son mieux pour faciliter le vote à nos concitoyens, notamment dans l'accès au lieu de vote. Nous sommes en paix. Il n'y a aucun souci ».