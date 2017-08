Sénégal: Les leaders de « Manko Wattu Sénégal » libérés à Mbacké

Interpellés, dimanche, par la police pour avoir été les supposés instigateurs du saccage des trois centres de vote de Darou Khoudoss, Cheikh Mbacké Bara Doli, Cheikh Abdou Bara Doli et Serigne Assane Mbacké ont été finalement libérés, hier, dans l'après-midi.

Après 24 heures de garde à vue, les deux premiers investis sur la liste départementale de la Coalition gagnante « Manko Wattu Sénégal », Cheikh Bara Doli, Cheikh Abdou Bara Doli et Serigne Assane Mbacké présent à la 55ème place sur la liste nationale de cette même coalition, ont été finalement libérés, hier, dans l'après-midi. Deux heures après leur sortie, ils ont organisé, en compagnie de Me Madické Niang et d'une foule de sympathisants, une parade qui a sillonné les rues de Mbacké pour célébrer leur victoire.

Cette caravane a été bouclée par une conférence de presse au cours de laquelle Me Madické Niang est revenu sur les incidents qui ont valu à ses camarades 24 heures de geôle. Et c'est pour marteler que ces derniers ne sont en rien impliqués dans ces « malheureux » événements.

« La vérité, ce sont des électeurs en colère qui ont saccagé les bureaux de vote. Ils n'ont reçu aucun ordre dans ce sens de la part de nos camarades », a déclaré l'avocat. Selon lui, c'est la Coalition « Benno Bokk Yaakaar » qui voulait saboter les élections car consciente de sa défaite.

« C'est une entreprise de sabotage rondement menée par nos adversaires. Au moment où les incidents survenaient, mes trois camarades et moi étions à la sous-préfecture de Ndam avec le gouverneur pour trouver une solution aux nombreux couacs notés dans l'organisation. Donc on les a accusés à tort car ils n'étaient même pas présents au centre de vote saccagé », a-t-il expliqué.

Me Madické Niang juge donc leur arrestation illégale, précisant que depuis 1988, c'est la première fois que des candidats à une élection sont arrêtés en plein scrutin. Pour lui, en bons talibés, jamais les militants du Pds et de leurs alliés ne se seraient laissé aller dans de tels actes. « Nous respectons les consignes du Khalife général et ce n'est pas nous qui allons détruire Touba », a-t-il dit sous les applaudissements des militants.

A l'en croire, si l'organisation du scrutin était parfaite, la victoire de sa Coalition serait encore beaucoup plus éclatante. Et cette victoire, la Coalition gagnante y tient fortement. Ainsi, elle rejette complètement l'idée de toute annulation du vote à Touba comme le souhaite Moustapha Cissé Lô. « Nous n'accepterons pas que notre victoire soit confisquée.

Au début, quand nous avons demandé l'annulation du vote, ils ont refusé. Maintenant que notre victoire est acquise, ils veulent nous prendre, nous n'accepterons pas », a-t-il martelé. Pour Cheikh Abdou Bara Doli, la victoire de la Coalition gagnante sonne comme une libération des populations du département de Mbacké. « La bataille fut longue et difficile, mais l'essentiel était de triompher », a-t-il déclaré.

Son grand-frère et tête de liste départementale a abondé dans le même sens. Selon Cheikh Bara Doli, leur arrestation était juste de l'intimidation et que, finalement, rien de sérieux ne leur a été reprochés.

... Et confirme sa victoire dans la commune

Comme le laissaient entrevoir les premières tendances, c'est la Coalition gagnante « Manko Wattu Sénégal » qui a remporté la commune de Mbacké devant « Benno Bokk Yaakaar » avec une différence de plus de 1.000 voix.

Le Pds et ses alliés ont, en effet, engrangé 8.835 suffrages contre 7.454 pour la coalition présidentielle. Chacune des deux coalitions a remporté six centres de vote sur les 12 que compte la commune de Mbacké. Mais c'est dans les centres Mame Cheikh Anta, Cheikh Ibra Fall et Mame Mor Diarra que la Coalition gagnante a fait la différence avec des écarts importants de voix.

C'est la Coalition « Fal Askan Wi » de Talla Sylla qui est arrivé en troisième position avec 540 voix alors que la Coalition « Joyyanti » a échoué au pied du podium avec 515 voix. « Manko Taxawu Sénégal » arrive seulement en cinquième position avec 399 voix. Il y avait 36.656 inscrits dans la commune de Mbacké. Il y a eu 19.661 suffrages valablement exprimés, soit un taux de participation d'un peu plus de 50%.