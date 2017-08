Guinée: Dinguiraye - Le centre-ville impacté du faible rendement des mines

Un responsable de la délégation spéciale de Dinguiraye a dit que : « depuis plus de 50 ans, je suis dans cette ville, mais la crise que Dinguiraye vit cette année est une première. Je n'ai jamais vécu une telle crise. Une crise qui touche tout le monde à la fois dont on ne connait pas les véritables causes, car pas seulement le ralentissement de la production des mines », s'est-il inquiété.

Pour sa part, Boubou Soumaré a été impacté de cette crise, il raconte : « je suis rentré du Sénégal suite au décès de ma maman pour présenter les condoléances à la famille. Dès mon arrivée, j'ai confié une somme de six millions de francs guinéens à mon oncle dont je tais le nom qui réside à Dinguiraye centre. Une façon pour moi de prendre peu à peu pour effectuer certaines dépenses, car j'étais basé au village situé à 25 kilomètres du centre. Mais, j'ai fini par regretter mon acte, parce que depuis que je lui ai confié ce montant, je n'ai rien reçu malgré mes multiples demandes. Il me dit qu'il traverse une crise qu'il n'a jamais enregistré depuis qu'il est arrivé à Dinguiraye ».

Cette année, les mouvements sont au ralenti au centre-ville de Dinguiraye, contrairement aux années précédentes. Ce constat nous a amené a interrogé certains acteurs et non les moindres dans le cadre du business dans la cité d'Elhadj Oumar Tall de Dinguiraye.

