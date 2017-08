Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Des milliers de gens honorent leurs morts dans les cimetières

A Kananga (Kasaï-Central), l'ONG Association pour le développement social et sauvegarde de l'environnement… Plus »

Et déjà, au tour de ce cimetière, les activités commerciales connexes se développent. Le sable, les graviers, les sacs de ciment et autres briques se vendent bien.

Dans le flanc gauche de ce cimetière à l'entrée principale, une femme, en revoyant la photo de son défunt mari, s'écroule sur sa tombe et pleure en sanglots. Un peu plus loin ce sont quatre orphelins qui sont présents devant la tombe de leur père. Se tenant par la main, ils s'effondrent en pleurs avant de se ressaisir et d'adresser quelques mots à leur père décédé y a quelques années.

