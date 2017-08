Tunisie: Une visite de contrôle a relevé des lacunes

Dans le cadre du suivi des dispositions prises au cours de la réunion de la commission d'organisation des horaires des voyages le 20 juillet à Tunisair, une visite de contrôle nocturne sur le terrain a été effectuée par M. Elyes Mnakbi, p.-d.g. de ladite compagnie, et ce, le 22 juillet dernier.

La réunion a été consacrée à la propreté, à la maintenance de la flotte et au matériel de traitement des bagages. Cette visite inopinée à l'aéroport international de Tunis Carthage et précisément à l'espace d'atterrissage des avions a permis d'avoir une idée globale des prestations fournies.

Le premier responsable de la compagnie était accompagné par M. Jamel Chrigui, le secrétaire général, M. Ali Miaaoui, directeur générale adjoint commercial, M. Mahmoud Saïd, le directeur général de Tunisair services et d'un nombre de cadres du la compagnie. M. Elyes Mnakbi a souligné, à cette occasion, le souci de la compagnie de fournir des prestations de qualité et des conditions de voyages confortables et sécurisées au profit des clients.

Nettoyage et maintenance

Il a appelé toutes les parties prenantes à combler les lacunes constatées dans les meilleurs délais, notamment pour ce qui concerne la propreté des avions, l'organisation des ressources humaines, l'infrastructure de base et la logistique. La sécurité occupe une priorité absolue au sein de la compagnie. M. Mnakbi a d'ailleurs a appelé les responsables à assurer une protection des avions contre les intrus lors de son atterrissage et à légiférer l'accès aux avions.

Des mesures pratiques devaient être prises en vue de contrecarrer les dépassements susceptibles de perturber les opérations de nettoyage et de maintenance des avions et constituant un risque pour la sécurité.

Au cours de cette tournée de contrôle, l'occasion a été donnée aux agents de Tunisair travaillant dans le département technique et les services au sol afin qu'ils expriment leurs préoccupations. Ils ont affirmé leur prise de conscience du rôle qui leur est dévolu et se sont dits prêts à contribuer à traiter les lacunes constatées même s'ils font face à des problèmes qui les empêchent de bien s'acquitter de leur mission avec le rendement et l'efficacité escomptés.