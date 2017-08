Tunisie: Sans limite et sans retenue

Déconcertante, vraiment, cette dispute entre le rappeur Clay Bbj et les syndicats policiers.

Pas pour le pourquoi ou le comment. Klay Bbj est coutumier de la chose. Jamais aussi virulent que quand il lui arrive d'«épingler» des sécuritaires. Ce qu'il fait souvent. Trop souvent. Les sécuritaires, à leur tour, ne se privent pratiquement pas de lui rendre la «pareille». C'est «à toi, à moi». On connaît le «topo».

Non, le problème, cette fois-ci est que des deux côtés on dépasse le stade de la querelle : on se porte maintenant des coups en estimant être «investi» d'un droit.

Klay Bbj, par exemple, est convaincu de sa «totale liberté de parole». Il y voit un acquis intouchable, incontestable, quand bien même cela manquerait aux autres. Les diffamerait. Les déprécierait.

Les syndicats de police réagissent, eux, par l'abstention. Ils ne garderont plus les concerts de Bbj. C'est nouveau. Mais cela signifie, aussi, que l'on s'autorise à ne pas remplir une fonction. D'une certaine manière, «à passer outre l'Etat»

Ce qui déconcerte alors ?

Précisément cela : que deux intervenants du contrat républicain, un artiste et une institution de police «visent», chacun, un pouvoir sans limite et sans retenue.

Klay Bbj ne se pose aucune question d'éthique ou de moralité en traitant les agents qui protègent ses spectacles, de «tous les noms d'oiseaux». Il s'en tient, lui, au texte de la Constitution. A la liberté d'expression. A «sa liberté d'expression». Il s'y tient et il porte plainte. Il dit son «droit». Il clame son «droit». Il dit et il clame son «droit», mais il ne dit pas, il se garde bien de dire, qu'en agissant de la sorte, il place sa «liberté de parole» (sa seule et unique liberté d'artiste) au-dessus de tous et de tout. Au-dessus des gens, au-dessus des usages, au -dessus des lois.

Les syndicats policiers n'en diffèrent pas tellement. Veiller sur l'ordre public est leur métier. Normalement, ils l'exercent en tout état de cause, indépendamment de tout. Les «insultes» de Klay Bbj n'y ont rien à voir. Il y a des tribunaux pour ça.

Klay Bbj croit, ferme, que sa «liberté d'artiste» l'exonère du devoir d'éthique et de respect. Il n'est pas le seul, c'est un peu notre «tare à tous» après la révolution : confondre liberté et «tout permis». Nos amis sécuritaires se plaignent, eux, à juste titre. Soit, on leur en sait gré. Mais ils s'abstiennent, là, ils «surenchérissent». Ils aspirent même à une loi spéciale». C'est beaucoup plus troublant.