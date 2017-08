Tunisie: De nouvelles alternatives

Il y a d'abord les nouvelles recrues. Faisant sa première apparition officielle sous les couleurs «sang et or» à la 88' lors de la deuxième rencontre contre Al Merrikh, Franck Kom a disputé un match en entier contre Al Hilal.

L'autre nouveau venu, Maher Sghaïer, a été lui utilisé comme une solution de rechange et incorporé en cours de jeu pour redresser la barre au moment où les Saoudiens d'Al Hilal menaient par un pressing haut et parvenaient à égaliser pour la deuxième fois de suite. Mission donc accomplie pour Maher Sghaier qui a su donner de la profondeur au jeu offensif de l'équipe.

Concernant Franck Kom, sa prestation était à la hauteur de sa réputation. Même s'il n'est pas entré complètement dans le moule, puisque les automatismes se construisent encore avec ses nouveaux coéquipiers, le Camerounais s'est montré aussi rapide que dangereux.

Et il n'y a pas que Franck Kom qui a réussi sa grande première apparition sous les couleurs «sang et or». Ayant débarqué l'hiver dernier au Parc B, Farid Matri attendait, depuis, son heure. Le jeune défenseur tuniso-suisse a joué lui aussi un match entier, au même titre que Kom.

Matri a joué un match plutôt correct et on ne peut pas lui en vouloir, (ni Machani non plus avec qui il a formé un duo dans l'axe de la défense pour la première fois), d'avoir laissé filer deux buts.

Matri s'est particulièrement distingué en ouvrant le score dans le temps additionnel de la première mi-temps, permettant à son équipe de rejoindre les vestiaires avec un ascendant psychologique sur son adversaire. L'alignement de Matri dans l'axe a permis à Benzarti de confier un nouveau rôle à un autre jeune, Montassar Talbi, aligné sur le couloir droit à la place de Mbarki. Le jeune Talbi a plutôt bien réussi son nouveau rôle et a même apporté un petit plus par ses montées régulières. On ne peut pas en dire autant au sujet du latéral gauche, Houcine Rabii, à qui incombe la responsabilité du premier but encaissé par Ali Jemal, puisque le centrage pour Abderrahmane El Yami (l'auteur du but) lui est parvenu du couloir gauche.

Le but de la délivrance...

Si sa précédente apparition laissait à désirer, Haythem Jouini s'est racheté une conduite contre Al Hilal. L'attaquant «sang et or», qui revient d'une expérience espagnole pas vraiment fructueuse, a mis les bouchées doubles dimanche dernier et ses efforts ont été récompensés par un but. C'était le but de la délivrance car il avait besoin de mettre la balle dans les filets pour se libérer. Concernant Ali Jemal, le deuxième gardien «sang et or» est apparu affecté par tant de temps passé sur le banc des remplaçants. Les connaisseurs du football vous le diront : un gardien qui reste longtemps sur le banc perd l'essentiel de ses réflexes.

Sur l'ensemble, les réservistes ont sorti leur match, notamment Adem Rejaïbi, décisif sur le deuxième but. C'est lui qui a servi Bguir sur un plateau. La balle de ce dernier s'est écrasée sur le poteau gauche avant d'être reprise par Chaâlali qui a tout bonnement terminé le travail. Après sa prestation contre Al Hilal, Rejaïbi peut espérer retrouver une place au soleil.

