Tunisie: Un standing à consolider...

Hommage à R. Charfeddine

C'était le mot d'ordre qui revenait chez tous les intervenants, à savoir Zied Jaziri, Jalel Krifa, Hassen Chaouch, responsable marketing et principal artisan de la soirée, et le directeur exécutif du club qui ont tous mis en relief et salué l'apport indéniable et quasi exclusif du président-mécène de l'Etoile, Ridha Charfeddine, en matière de recrutements, puisqu'il a assumé, à lui seul, les finances colossales pour assurer la signature des Marii, Konaté, Zekri, Mbé et Chermiti, outre la prise en charge totale du montant d'achat du nouveau bus de l'équipe.

Pour revenir aux nouvelles recrues, Amine Chermiti (dont le retour au bercail a suscité l'admiration et l'engouement du public étoilé), s'est dit, sur un ton humble et consciencieux, «fier de rentrer pour me mettre au service de mon club qui m'a tout donné, toute mon expérience et mon savoir-faire acquis lors de mes différents passages dans le monde professionnel. Je suis ici pour jouer un double rôle : sur le terrain et dans les vestiaires, pour encadrer mes jeunes coéquipiers».

Quant à l'attaquant égyptien Amrou Marii, il n'a pas caché sa fierté de porter le maillot de l'Etoile. «Je suis fier de porter la casaque d'un grand club comme l'Etoile, je ferai tout mon possible pour faire plaisir à tous ceux qui ont cru en moi et surtout le public étoilé. Je suis ici pour travailler durement afin d'arracher ma place de titulaire au sein de l'équipe».

Konaté, le défenseur le plus cher du championnat !

Le recrutement de l'athlétique défenseur international malien -- une véritable force de la nature ! -- Mohamed Omar Konaté a poussé le président étoilé à casser sa tirelire pour obtenir la signature du meilleur étranger du championnat marocain lors de la saison passée, puisque de sources fiables l'opération a coûté vers les 900 mille euros (500 mille euros pour son ancienne équipe Renaissance Sportive de Berkane et 400 mille euros pour Konaté). Ce dernier est certes une valeur sûre et sera à n'en point douter l'une des attractions de la prochaine saison, mais de là, à débourser une telle somme colossale pour un club qui souffre d'un déficit avoisinant les 45 milliards, cela frôle la folie !