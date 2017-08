Tunisie: Les tontons flingueurs

Sauf que, même si l'enthousiasme n'a pas pris une ride, l'ardeur étant la même, la donne a forcément changé même si les tiraillements répétés sont vieux comme Mathusalem.

Entre une politique sportive préjudiciable et une stratégie de développement aléatoire, le CA rétropédale et peine à prendre son envol. Pour les nostalgiques du bon vieux temps, c'est une situation insupportable que cet aveu d'échec sur fond de débat récurrent à propos des ambitions clubistes. Car forcément, au-delà des horizons et des déchirements actuels, il fut un temps où les supporters fanfaronnaient à l'idée de tenir le haut du pavé.

Bref, le CA navigue à vue et vogue la galère ! Et on en vient de nouveau aux projections plus ou moins lointaines dans l'espace temporel. Des projections qui ne sont pas prêtes de se reproduire, vu le climat de défiance actuel au sein de la cellule technique.

Massacre à la tronçonneuse !

Depuis cinq ans, le CA s'est éclipsé du sommet.

L'intermède du titre de 2015 n'étant que l'arbre qui cache la forêt. La première raison est logiquement sportive, avec une accumulation de mauvaises décisions depuis cinq ans.

En cause : des changements réguliers d'entraîneurs, ainsi qu'un renouvellement quasi total du «parc de joueurs», chaque saison.

Peu d'équipes font ça. Et ça ne sert à rien de faire signer des joueurs si on ne les fait pas jouer. Il faut comprendre que derrière, il y a obligatoirement des départs, car on ne peut pas empiler les contrats à perte de vue. On ne peut également pas compenser certains départs de dirigeants emblématiques, qui ont œuvré, corps et âme, et qu'il a été difficile de remplacer.

Passons le volet sportif et abordons le volet financier.

La deuxième raison est donc financière. Explications : on prend un club avec 6 millions de dinars de dettes, et on passe à 80 millions de dinars de passif cumulé en un claquement de doigts !

Si ce n'est pas de la mauvaise gestion, ça y ressemble fortement. Quand bien même le président-mécène convertirait ses apports en dons, la barre des 20 millions de dettes serait atteinte.

Ce faisant, si l'on ironise, le CA aurait accumulé 6 millions de dettes de 1920 à 2012. Puis, de 2012 à 2017, il s'est endetté de 14 millions supplémentaires ! En Tunisie, sachant que le «must» de l'élite ne roule pas sur l'or à une exception près, il s'avère difficile et compliqué dans ce cas d'espèce de se refaire une santé dans les plus brefs délais.

Méconnaissance du milieu et des arcanes

Maintenant, quand on connaît la frugalité des budgets des clubs de D1, la troisième raison est fatalement institutionnelle.

Le CA est divisé entre les partisans de la «vieille école» et les inconditionnels du renouveau. Le récent bras de fer entre les anciens présidents et le président en exercice illustre clairement cette situation. Mais chose encore plus surprenante, le directeur sportif fraîchement intronisé vient de jeter l'éponge, tout en rajoutant une couche sur les réseaux sociaux.

Avec en arrière-plan, le spectre de Samir Sellimi qui plane encore avec plus ou moins d'influence, l'image véhiculée est celle d'une association convulsive et en mal de cohésion.

Ce n'est forcément jamais bon quand on parle négativement de son club, surtout dans la situation sportive actuelle, ni pour la sérénité en interne ni pour obtenir des résultats à terme.

Il n'est pas seulement question de savoir tenir sa langue, mais de réfléchir avant d'agir. Il faut savoir aussi qu'à l'impossible nul n'est tenu. Accepter le poste sensible de directeur sportif après que le gros des emplettes a été réalisé et le staff technique recruté sonne comme un saut dans l'inconnu. Car c'est au «DS» de superviser ces opérations et de proposer des profils.

Les copains d'abord...

Autre source de discorde, les prérogatives du directeur sportif.

Ses responsabilités ont-elles été clairement définies ?

Y-a-t-il eu ingérence ou empiétement à cet effet ?

En clair, l'on note que Wajdi Essid avait les mains liées et certainement pas les coudées franches. Bref, il n'avait pas le pouvoir de décision mais juste un rôle de conseiller.

Pour un directeur sportif, c'est atypique et inédit !

De prime abord, s'il a furtivement conservé de l'influence décisionnelle, le temps de quelques jours, cela prouve bien des choses. Faire des choix est une chose, s'y tenir en est une autre.

Pas de place au clientélisme pour un club qui se respecte. Maintenant, si la perception de la situation est aux antipodes pour les réels tenants clubistes, ils ne doivent pas seulement caresser dans le sens du poil et traduire cela par un optimisme grandissant quant à des changements précoces et radicaux.

En clair, les récents événements ne doivent pas stigmatiser un CA qui doit vite se remettre en ordre de marche même si argent, ego et testostérone ne font pas forcément bon ménage !