Angola: Elections 2017 - João Lourenço baptise Cuito comme "Ville de Pardon et de Tolérance"

Lors des dernières élections disputées en 2002 et supervisées par la Communauté internationale, le MPLA avait obtenu, au niveau de la province de Bié, trois députés, contre deux de l'UNITA, dans cette région essentiellement agricole et située au centre du pays. Rappelons que Cuito Cuanavale, municipalité de la province de Cuando Cubango (sud-est) a été, pour sa part, le rempart des FAPLA (Ex-Armée Gouvernementale Angolaise), contre l'agression sud-africaine en Angola, à l'époque de l'apartheid.

"Heureusement, la douleur du peuple de Bié s'est apaisée, et il pense maintenant au développement futur, en cherchant à améliorer davantage ce qui a été bien fait, et à corriger ce qui a été mal fait", a-t-il souligné, rappelant que c'était en 2002 que le Président José Eduardo dos Santos avait posé sur le sol de Cuito la première pierre pour la réconciliation du pays, au lendemain de la guerre fratricide. Invitant le peuple à se rendre nombreux aux urnes le 23 août prochain, João Lourenço a appelé les électeurs à voter en faveur du parti MPLA. Cinq partis, MPLA (au pouvoir), UNITA (principal parti de l'opposition), FNLA, APN, PRS et CASA-CE (coalition) concourent aux prochaines élections, les quatrièmes organisées dans l'histoire de la démocratie angolaise.

Ces propos ont été tenus mardi à Cuito par João Lourenço, candidat du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola (MPLA) à la présidence de la République, au cours d'un meeting organisé dans le cadre de la campagne officielle pour les élections générales du 23 août prochain. Le peuple de Cuito a su pardonner et être tolérant, afin que la réconciliation nationale fisse une réalité, a dit João Lourenço, ajoutant que Cuito (durement frappée par la guerre fratricide qui a déchiré l'Angola) est restée dans l'histoire, d'où c'est une ville de pardon, de tolérance et de réconciliation nationale.

