Sénégal: Départemement de Kanel - Daouda Dia plébiscite

Et d'ajouter : «le Président de la République accorde une attention particulière au niveau du monde rural avec notamment la Couverture maladie universelle, les bourses de solidarité, l'électricité rurale, la lutte contre l'enclavement avec des routes et des pistes de production mais surtout avec le PUDC où des villages et des hameaux ont pu disposer de l'eau potable».

Au contraire, nous sommes en contact permanent avec elles et nous faisons tout notre possible pour satisfaire les besoins».

Satisfait de ses résultats qui feraient également tache d'huile dans l'ensemble du département, Daouda Dia a déclaré qu'il est loin d'être surpris. Et pour cause, soutient le frère de Harouna Dia que nous avons joint au téléphone : «nous n'avons pas seulement attendu la veille des élections pour venir parler aux populations.

