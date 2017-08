Sénégal: 8èmes Jeux de la Francophonie - Le Sénégal quatrième aux médailles

En somme, le Sénégal fait mieux que sa précédente participation aux Jeux de la Francophonie de 2013 à Nice (France). Il s'était classé 6ème avec 19 médailles dont 6 en or, 5 en argent et 8 en bronze.

L'autre grosse satisfaction sénégalaise provient sans doute des Lionnes U25 du basketball qui ont montré à Abdijan qu'elles pouvaient bien constituer une réléve crédible à cette génération de Lionnes qui va défendre son titre de champion d'Afrique dans quelques jours à Bamako. Après le carton de la phase aller du tournoi et qui a réussi à ouvrir la succession de l'équipe Ivoirienne qu'elles ont dominé en quart de finale, les protégées du coach Birahim Gaye avaient été stoppées net en demi finale par la France, futur vainqueur de l'épreuve. Mais les jeunes sénégalaises finiront sur une belle note en s'emparant et avec la manière de la médaille de bronze du tournoi basketball féminin suite à sa victoire obtenue en match de classement contre la Fédération Wallonie-Bruxelles (54-50).

Avec une délégation de 150 personnes dont 78 athlètes de 7 disciplines différentes, les Lions ont obtenu une moisson de 27 médailles dont 10 en Or, 9 en argent et 8 en bronze. Mais c'est la Lutte qui aura sans doute occupé le haut du pavé dans les jeux.

Vingt sept (27) médailles (10 or, 9 en argent, 8 en bronze) et un quatriéme place dans le tableau final. C'est le bilan du Sénégal aux 8èmes jeux de la Francophonie qui viennent ce dimanche 30 août de baisser rideau à Abidjan.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.