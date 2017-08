Sénégal: Victoire de Bby dans le département de Thiés - Idy remercie les thiéssois, Alioune Sarr parle de changement de camp

«Quand j'ai fait le tour des centres de vote hier (avant-hier, Ndlr), j'ai pu voir de vieilles mamans sortir de leur lit d'hôpital pour dire leur volonté de participer à la résistance contre le complot qui était ourdi par le pouvoir pour effacer le lien qui m'unit indéfectiblement aux thiéssois», dit-il. Et d'ajouter : «j'ai tenu à ce que mes premiers mots à l'issue de ce scrutin soit des mots de très grande gratitude, de reconnaissance à l'endroit des populations thiéssoises qui, encore une fois, m'ont manifesté leur attachement, leur affection et leur très grande confiance». Idrissa Seck annonce une conférence des leaders de Mankoo très prochainement pour une analyse en profondeur du scrutin.

A l'issue de ce scrutin qui dégage des tendances favorables à la coalition Benno Book Yakaar dans le département de Thiès, le leader de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal, Idrissa Seck, a exprimé toute sa gratitude aux habitants de Thiès d'avoir «participé à la résistance contre le complot qui était ourdi par le pouvoir pour effacer le lien qui m'unit indéfectiblement aux thiéssois». «Au cours de la campagne électorale, celles et ceux d'entre vous à qui il m'a été donné la chance de serrer la main, m'ont exprimé une telle affection que je ne trouve aucun mot approprié pour vous dire ma gratitude et ma reconnaissance », déclare l'actuel président du Conseil départemental de Thiès. En attendant de se prononcer sur la proclamation des résultats au terme d'une concertation de l'ensemble des leaders de Mankoo, Idy trouve le mot merci bien pauvre pour traduire ce qu'il ressent à l'endroit des Thiéssois.

