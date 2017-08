Sénégal: Législatives à Saint-Louis - Des acteurs jugent le scrutin

Interpellés sur les premières tendances, les responsables des quatre principales listes, exceptés ceux de la coalition Gagnante Wattu Senegaal, que nous n'avons pas pu joindre malgré nos multiples tentatives, dressent leur bilan des législatives du 30 juillet.

Ainsi, le Dr Abdoulaye Ndoye, tête de liste départementale de Mts, déplore le fait que «plusieurs électeurs n'ont pas pu voter» à cause des couacs constatés dans l'organisation. Abondant dans le même sens, Mbaye Fall, coordonnateur départemental de la liste du PUR regrette que plusieurs citoyens n'aient pas vu leur nom sur les listes dans le bureau de vote mentionné sur leur carte d'identité Cedeao.

Toutefois, il s'est réjoui du score obtenu par son parti qui selon lui, est «le premier parti». Interpellé également sur cette élection, le ministre Khoudia Mbaye, candidat sur la liste départementale de Saint-Louis, assurant que la victoire de sa liste «ne s'est entachée d'aucune contestation» dit toutefois s'en remettre au président de la République pour décider si, elle va rejoindre l'Assemblée nationale ou rester dans le gouvernement.

Dr Abdoulaye Ndoye tête de liste départemental de MTS :«Plusieurs électeurs n'ont pas pu voter»

Joint au téléphone, Dr Abdoulaye Ndoye, tête de liste départementale de Mts, confirme les premières tendances en soulignant que «nous sommes sortis troisième à Saint-Louis derrière Bby et la coalition Gagnante Wattu Senegaal. En plus, nous avons la satisfaction de gagner quelques bureaux de vote dans la zone rurale. Nous n'avons pas encore tous les résultats mais nous avons des poches de satisfaction même si nous nous attendions à un résultat beaucoup plus reluisant». Poursuivant son propos, le dentiste a par ailleurs dénoncé les «nombreux couacs notés hier dans l'organisation de ces élections». «De manière générale cette élection a été mal organisée. Les manquements sont assez nombreux, l'électeur qui est le principal acteur de la journée n'a pas eu bonne fortune. Nous avons constaté que plusieurs électeurs n'ont pas pu voter en dépit du fait qu'ils avaient par devers eux leur papiers administratifs ; parce que leur nom ne figurait pas sur la liste. Nous déplorons également le fait que la plupart des jeunes qui sont dans la catégorie des primo inscrits n'aient pas pu voter parce que les autorités compétentes, contrairement à ce qui avait été dit, ont refusé de leur octroyer des actes administratifs pour pouvoir voter. Donc, de manière délibérée, tous ces jeunes ont été éliminés du processus de vote».

Mbaye Fall coordonnateur départemental de la liste du PUR :«Le Pur, c'est le premier parti»

Mbaye Fall coordonnateur départemental de la liste du Parti de l'Unité et du Rassemblement (Pur) qui est allé seul à ces élections, s'est félicité du score qu'ils ont obtenu au niveau départemental où selon lui, les premières tendances leur donnent la quatrième place, après les trois grandes coalitions : donc le premier parti politique. «On est très satisfait du score obtenu par notre parti. Pour une première participation de notre parti, avec seulement deux mois de préparation, nous sommes parvenus à occuper, si les tendances actuelles sont confirmées, la quatrième place, derrière les trois grandes coalitions. Ces résultats prouvent que notre formation est le premier parti politique au niveau local mais aussi national puisque, partout notre parti est entré en compétition, c'est le même rang». S'exprimant à son tour sur l'organisation du scrutin, Mbaye Fall a également déploré «les couacs notés au niveau de plusieurs lieux de vote». «Il y'a eu beaucoup de citoyens dont les noms ne figuraient pas sur les listes du bureau de vote mentionné sur leur carte d'identité Cedeao. Certains primo inscrits n'ont pas pu voter non plus, faute de documents d'identification. On a aussi constaté un démarrage tardif des opérations de vote au niveau de la quasi-totalité des centres».

Khoudia Mbaye, candidate sur la liste départementale de Saint Louis BBY :«Notre victoire ne s'est entachée d'aucune contestation»

Sortie largement victorieuse lors de cette élection dans sa commune de Gandon, Khoudia Mbaye ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des Télé-services de l'Etat, et seconde de Mansour Faye sur la liste départementale, tout en remerciant les populations du département de Saint-Louis pour ce plébiscite, parle d'une «victoire qui ne s'est entachée d'aucune contestation». «Nous remercions les populations du département de Saint-Louis. Elles ont été réceptives par rapport à notre discours mais aussi par rapport au bilan du président de la République dans notre département et nos bilans respectifs dans nos collectivités locales. «Notre victoire ne s'est entachée d'aucune contestation», a-t-elle assuré au téléphone. Poursuivant son propos, la responsable de la Ligue démocratique, relativisant les couacs notés dans l'organisation de ce scrutin, invite ses camarades politiciens à une attitude positive et compréhensible. «Il y'a eu des couacs qui sont liés à tout le processus de préparation de ces élections notamment à l'innovation que constitue la carte d'identité biométrique Cedeao. Si les acteurs étaient sereins, en adoptant une attitude positive et de compréhension, on aurait pu avoir partout des élections aussi calmes que celles qu'on a eues à Saint louis.

Assemblée ou gouvernement : Khoudia Mbaye dit s'en remettre à la décision du chef de l'Etat

Interpellée également sur ce qu'elle compte faire avec son mandat de député, autrement dit, si elle va céder son nouveau mandat à sa suppléante ou bien si elle va quitter son poste dans le gouvernement pour l'Assemblée nationale, la ministre-maire de Gandon dit s'en remettre totalement au chef de l'Etat qui l'avait choisie comme candidate sur la liste départementale. «Moi, je ne cherche qu'à servir mon pays et cela a été toujours le combat de ma vie. Bientôt 40 ans que je me bats dans la politique pour l'intérêt de mes concitoyens. La personne qui a pensé qu'au-delà des partis politiques, elle pouvait me proposer sur la liste départementale de Saint-Louis pour ces législatives, c'est le leader de notre coalition Bby et le président de la République. Si le président pense que c'est à l'Assemblée nationale ou dans le gouvernement que j'aurais plus l'opportunité d'exprimer une action au bénéfice des populations, je lui laisse la prérogative d'en décider. Parce que où que ce je sois dans tous les cas, je reste maire de la commune de Gandon dans le département de Saint-Louis et je m'évertue chaque jour dans le service de mes administrés».

Victoire BBY avec 44.64% confirmée par des tendances au niveau départemental

Obtenues auprès de sources officielles à Saint-Louis, les premières tendances des législatives au niveau départemental confirment une large victoire de la coalition au pouvoir. Bby est classée premier avec 40 838 voix soit 44.64%, suivie de la coalition Gagnante Wattu Senegaal, avec 24087 voix, soit 26.33%. Classée troisième, la coalition Mankoo Taxawu Senegaal (Mts) a obtenu 9288 voix, soit 10.15%. Révélation de ces élections, le Parti de l'Unité et du Rassemblement (Pur) vient en quatrième position avec 7666 voix, soit 8.38%. Avec 154 601 inscrits, dont 92 932 votants, Saint-Louis affiche un taux de participation de 60.11%, correspondant à 91 486 de suffrages valablement exprimés.

Bby multiple les caravanes, les responsables coalition Gagnante Wattu Sénégal et Manko Taxaw Sénégal font profil bas.

Vingt-quatre heures après les élections législatives, c'est toujours la fête chez la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, Mansour Faye, et ses partisans donnés largement victorieux des législatives du dimanche dernier. À bord de plusieurs véhicules avec de la musique, la tête de liste départementale de la coalition au pouvoir et ses partisans ont tenu hier, lundi 31 juillet, une nouvelle caravane de remerciement à travers les rues de la ville tricentenaire. Pendant ce temps, au niveau des quartiers généraux de la coalition Gagnante Wattu Senegaal et Manko Taxawu Senegaal, sis sur l'avenue De Gaulle, c'est un calme plat. Le décor est tout autre pour ceux qui prenaient cette voie très fréquentée de la commune de Saint-Louis pour aller en centre-ville au cours des 21 jours de campagne électorale. En effet, en lieu et place des mouvements et des de va-et-vient des militants jusque tard dans la nuit, c'est un calme olympien qui règne au niveau des deux immeubles abritant les deux QG des coalitions Gagnante Wattu Senegaal et Manko Taxawu Senegaal. Quant aux haut-parleurs, qui exerçaient sur le balcon de l'immeuble abritant le QG de Mts, par leur musique partisane, une farouche concurrence aux appels à la prière d'une dizaine de mosquées situées dans les environs, ils ne sont plus là.