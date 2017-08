Sénégal: Millicom renonce de revendre sa filiale Tigo Sénégal a Wari

Millicom met fin à son accord avec Wari et signe un accord pour la cession de sa filiale au Sénégal, peut-on lire dans un communiqué transmis à Sud quotidien.

Un communiqué en date d'hier, lundi 31 juillet 2017, informe que le Groupe Millicom a décidé d'exercer ses droits en mettant fin à l'accord de cession de sa filiale Tigo au Sénégal au Groupe Wari. Selon le document, le Groupe Millicom a signé un accord pour la cession de Tigo au Sénégal à un consortium composé du Groupe Teyliom Telecom, NJJ, et de Sofima (véhicule d'investissement en télécommunications géré par le Groupe Axian Groupe Axian). La transaction suivra le processus réglementaire en vigueur. «Sa finalisation reste soumise au respect des accords entre les parties, et à l'approbation des autorités compétentes», précise la source.

Le communiqué renseigne que le Groupe Teyliom est une holding d'investissement présente en Afrique de l'Ouest et Centrale et contrôlée par Mr Yerim Sow, qui en est l'unique actionnaire. Le Groupe opère à travers cinq entités stratégiques: Teyliom Telecom, Teyliom Properties, Teyliom Hopsitality, Teyliom Finance et Teyliom Industries.

Teyliom est un des précurseurs de la téléphonie mobile en Afrique et a été un acteur majeur de ce secteur depuis 1996.

S'agissant de NJJ, la source mentionne que ladite société enregistrée en France, est la holding personnelle de Xavier Niel. Elle renseigne que NJJ détenteur de plusieurs participations dans un large éventail d'entreprises en Europe et aux Etats Unis, dont il le fondateur et l'actionnaire principal de Iliad, la maison mère de Free en France.

Détenu par la famille Hiridjee, le Groupe Axian est présent dans les secteurs des infrastructures et des services dans l'Océan Indien et en Afrique, incluant les télécoms à travers Telma, TOM, TRM et Telco OI ; l'énergie à travers Jovenna et Edm ; les services financiers à travers BNI Madagascar et Mvola ; et l'immobilier avec First Immo.

Toutefois, il est à préciser que Tigo est la marque commerciale de Sentel SA qui est une filiale du groupe Millicom International Cellular (MIC) exploitée au Sénégal depuis 2005. Tigo est aujourd'hui le deuxième opérateur de téléphonie mobile au Sénégal.