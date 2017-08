Sénégal: Augmentation des cas de résistance aux médicaments contre le VIH - Les mises en garde de l'OMS

Dans un rapport basé sur des enquêtes nationales menées dans plusieurs pays, l'augmentation des cas de résistance aux médicaments contre le vih Sida est de plus en plus constatée.

Face à cette réalité inquiétante, l'OMS a haussé le ton et mis en garde sur le niveau croissant de résistance qui, s'il n'est pas contrôlé, pourrait nuire aux progrès mondiaux dans le traitement et la prévention de l'infection par le VIH.

Dans le document de l'OMS sur la résistance aux médicaments contre le VIH en 2017, il a été révélé que dans 6 des 11 pays étudiés en Afrique, en Asie et en Amérique latine, plus de 10% des personnes qui ont commencé une thérapie antirétrovirale avaient une souche de VIH résistante à certains des médicaments anti-VIH les plus utilisés. Ce seuil critique de 10% atteint dans certains pays, a permis au Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS de déclarer dans ledit rapport que «la résistance aux médicaments antimicrobiens est un défi croissant pour la santé mondiale et le développement durable». Le directeur général d'ajouter : «nous devons aborder de manière proactive les niveaux croissants de résistance aux médicaments contre le VIH si nous voulons atteindre l'objectif mondial de mettre fin au SIDA d'ici 2030».

Le rapport de l'Organisation de préciser que «la résistance aux médicaments contre le VIH se développe lorsque les personnes ne respectent pas un plan de traitement prescrit. Souvent parce qu'elles n'ont pas un accès constant à un traitement et à des soins de qualité liés au VIH ». Le même rapport de signaler que «les personnes atteintes d'une résistance aux médicaments anti-VIH peuvent également transmettre des virus résistant aux médicaments à d'autres personnes». «Le niveau de VIH dans leur sang augmentera, à moins qu'ils ne changent de régime de traitement ce qui pourrait être plus coûteux - et, dans de nombreux pays, encore plus difficile à obtenir.»

Le rapport de mentionner ensuite que sur les 36,7 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, 19,5 millions de personnes ont eu accès au traitement antirétroviral en 2016. La majorité de ces personnes se portent bien, le traitement étant très efficace pour la suppression du virus du VIH. Mais un nombre croissant connaît les conséquences de la résistance aux médicaments. Ceci a permis à l'OMS de recommander de nouvelles lignes directrices aux pays pour surveiller la qualité de leurs programmes de traitement et prendre des mesures dès que l'échec du traitement est détecté.

L'augmentation des tendances de la résistance aux médicaments contre le VIH pourrait entraîner davantage d'infections et de décès. La modélisation mathématique montre 135 000 morts supplémentaires et 105 000 nouvelles infections pourraient suivre au cours des cinq prochaines années si aucune action n'est prise, et les coûts du traitement du VIH pourraient augmenter d'un montant supplémentaire de 650 millions de dollars américains durant cette période.

Couverture Vaccinale :Les performances reconnues au Sénégal

Les résultats enregistrés par le Sénégal ont été validés conjointement par l'OMS et l'UNICEF, le plaçant sur la liste des pays les plus performants en Afrique et qui ont accompli le plus de progrès dans le domaine de la vaccination. Cette information émane d'un communiqué de presse rendu public par le ministère de la Santé et parvenu hier à notre rédaction.

«Le Sénégal, champion de la vaccination selon l'organisation mondiale de la santé (Oms) ». C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué du ministère de la santé, rendu public hier, par le ministère de la santé et de l'Action sociale. Selon les termes de ce communiqué, les bonnes performances du Sénégal par son programme élargi de vaccination (PEV) constituent un exemple en Afrique. Pour la première fois dans son histoire, les couvertures vaccinales ont atteint et même dépassé 90% concernant la première dose de rougeole, en passant de 76% à 93% entre 2014 en 2017, a indiqué le communiqué. Qui poursuit :«dans la même période, la couverture vaccinale en Pentavalent 3 est passée de 80% à 93% ».

La même source de renseigner que les couvertures vaccinales ont connu une augmentation significative et régulière au cours de ces trois dernières années. En 2016, la couverture vaccinale a atteint ou dépassé 90% pour tous les antigènes sauf pour la fièvre jaune à cause d'une rupture au niveau mondial. A cela s'ajoutent la deuxième dose de rougeole et le vaccin contre l'Hépatite B administrée à la naissance et qui viennent d'être introduits dans le programme. Le communiqué indique ensuite que 80 % des districts du pays ont atteint ou dépassé 80% de couverture pour la troisième dose de Pentavalent (penta 3) et aucun district n'est en dessous de 50% de couverture pour cet antigène considéré comme traceur. Par ailleurs, le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale d'informer que trois autres pays figurent en tête de ces résultats. Il s'agit du Burkina Faso, du Nigéria et des Seychelles. Ces performances encourageantes, note la même source, «constituent une avancée majeure vers l'atteinte des objectifs du plan d'action mondial pour les vaccins d'atteindre 90% pour tous les antigènes et dans tous les districts».