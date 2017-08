Sénégal: Bby gagne les 5 siéges de la région de Kolda - Une victoire dans la douleur

En ce qui concerne Médina Yéro Foulah, BBY a gagné aussi dans la douleur. En effet Moussa Sabaly, président du Conseil départemental, Haut conseiller de la République et président des coton-culteurs, a perdu dans sa ville de Médina Yéro Foulah ainsi qu'à Pata, seconde ville du département. Sa victoire est venue de Bourouco, Ndorna, Kéréwane et Bignarabé. Mais là-bas, le président de la République a créé beaucoup de mécontents en choisissant la même personne pour tous les postes du département.

Pour le département de Vélingara, seule la commune de Kounkané a échappé à la razzia de BBY. Vélingara commune, Paroumba, Wassadou et autres son remportés par la coalition du président Macky Sall. Woury Baylo Diallo, maire de Vélingara et Aminata Diao, tous de l'APR, seront les honorables députés de ce département.

Les résultats des communes de Bagadadji, de Dioulacolon, Mampatim ont pratiquement sauvés la coalition BBY. Si la Commission départementale de recensement des votes officialise les résultats, les élus de Kolda département, tous de l'APR, seront Sana Kandé, ingénieur topographe et Coumba Baldé, agent de développement. Le ministre et son staff ont prévu une conférence de presse ce mardi matin pour s'exprimer sur les résultats.

