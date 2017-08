Sénégal: Résultats provisoires des légistalives - Le temps de la contestation

Alors que Mahammed Boun Abdallah Dionne, a annoncé que «Benno Bokk Yaakaar a remporté 42 départements sur les 45 et n'a perdu que Saraya, Kédougou et probablement Mbacké», et que la tête de liste de la même coalition à Dakar, Amadou Bâ et ses co-investis se sont déclarés vainqueurs dans le département, du côté de Manko Taxawu Senegaal, on soutient mordicus que la capitale sénégalaise est restée dans le giron de Khalifa Sall.

C'est qu'ont fait savoir hier, Bamba Fall et Cie, lors d'un point de presse.

«Je n'ai pas encore l'ensemble des résultats à ma disposition. Toutefois, la presque totalité du vote des communes a été remportée par Mankoo Taxawu Senegaal. Et même si nous sommes au coude à coude quelques parts, la différence s'est faite au niveau du surplus de voix que nous avons. Il n'y a pas de doute dessus», a déclaré M. Fall. Il a cité pêle-mêle, les Parcelles Assainies dont Amadou Bâ est pourtant donné vainqueur devant Moussa Sy, Grand-Yoff, fief de Khalifa Ababacar Sall et la Médina où il a battu des ministres, des directeurs généraux etc.

Sur un ton menaçant le maire de la Médina prévient : «nous savons que l'Etat est en train de tout faire pour perturber, manigancer pour confisquer notre victoire. Mais nous n'allons jamais l'accepter. S'ils tiennent à confisquer notre victoire, ils sauront de quoi, nous sommes capables».

A Touba Commune également, les coalitions Benno Bokk Yaakaar et Gagnante Wattu Senegaal sont à couteaux tirés (voir par ailleurs). En attendant la publication officielle des résultats par la commission nationale des élections et leur confirmation par le Conseil Constitutionnel, les trois coalitions continuent à se crêper le chignon. Les contestations fussent tous azimuts.