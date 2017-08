Sénégal: Dispersion dans les rangs de Bby à Kaolack - Les responsables locaux interpellent le Président Macky Sall

Les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Kaolack ont interpellé le président Macky Sall sur le malaise qui existe au sein de la coalition dans cette localité.

Même s'ils se félicitent de la victoire éclatante de leur formation politique à Kaolack, Diène Farba Sarr et cie, en conférence de presse hier, lundi 31 juillet, ont reconnu et dénoncé le manque d'unité et de cohésion qui règne au sein de Bby à Kaolack.

La coalition Benno Bokk Yakaar a largement remporté les élections législatives dans la commune de Kaolack. Malgré cette victoire éclatante, tout le monde sait qu'il existe un grand malaise au sein de cette coalition qui a battu campagne en rangs dispersés.

En conférence de presse hier, lundi 31 juillet, le Ministre Diène Farba Sarr, désigné mandataire départemental de la coalition, et ses partisans, ont déploré cette situation et interpellé le Chef de l'Etat Macky Sall afin qu'il règle définitivement ce problème. « Macky a réalisé des politiques à Kaolack mais il reste beaucoup de choses surtout au niveau de la gouvernance locale. Malgré la déception et le désarroi des populations du Saloum, nous avons pu finalement faire gagner Benno Bokk Yakaar dans la commune et cela grâce à notre détermination et notre engagement », a dénoncé Me Nafissatou Diop Cissé. Par conséquent, ils ont décidé de soumettre un rapport d'évaluation au président de la République Macky Sall, afin qu'il apporte une solution définitive à ce problème.

« Nous voulons faire une évaluation, un rapport que nous allons remettre au président de la République Macky Sall pour qu'il ajuste ce qui marche et ce qui ne marche pas à Kaolack. Nous n'avons pas intérêt à manipuler des Bms (brigades mobiles de sûreté, Ndlr) ou qui que ce soit. Car c'est le développement de notre localité qui nous intéresse », ajoute-t-elle.

Pour défendre l'intérêt des Kaolackois, le président du conseil départemental de Kaolack, Baba Ndiaye, soutient qu'ils sont prêts à barrer la route à toute personne considérée comme dictateur. : « L'essentiel des responsables, à quelques exceptions, ont travaillé avec abnégation engagement et sincérité pour obtenir cette victoire. Le comité s'est engagé à continuer dans cette dynamique pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations locales face à toute personne considérée comme dictateur quelle que soit sa responsabilité », prévient-il.