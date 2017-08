Congo-Kinshasa: Processus électoral - PSN - Rudy Mandio s'est enrôlé et exige des élections en 2017 !

C'était le samedi 29 juillet 2017 que le président du « Peuple au Service de la Nation », PSN, parti membre du Rassemblement, a accompli son devoir civique.

Sous une animation des fanfares résonnantes, une panoplie de cadres et membres de son regroupement politique ont constitué la forte délégation qui l'a accompagné jusqu'au centre électoral. Rudy Mandio s'est enrôlé au district de la Funa, son fief, précisément dans une école située à Kasa-Vubu, sa commune natale.

Il était ainsi temps, pour le président de ce jeune parti politique, d'honorer son devoir constitutionnel pour enfin se positionner, sous une bonne posture, aux prochaines élections. Devant les professionnels des médias, au sortir de son identification, Rudy Mandio dit non seulement croire à l'organisation des élections d'ici le 31 décembre mais aussi l'exige et ce, conformément à l'Accord de la Saint Sylvestre. D'où, s'est-il enrôlé pour démontrer son ultime conviction quant à ce. « En cas de non tenue des élections en 2017, nous allons mobiliser les jeunes pour faire partir Kabila », a-t-il vociféré.

Par la même occasion, ce combattant du peuple a ajouté que l'obtention de cette carte d'électeur est une preuve que lui et son regroupement politique, à savoir le PSN, sont fins prêts à aller aux urnes. « Mon enrôlement constitue tout un symbole. Comme pour dire que mon parti et moi sommes prêts à aller aux élections », a-t-il dit.

Nonobstant les pertes en vies humaines qu'il attribue à la mouvance présidentielle au cours de diverses manifestations contre le régime kabiliste, cet opposant estime qu'avec l'enrôlement le peuple congolais est déjà à mi-chemin de la victoire finale. Cette dernière qui est, a-t-il souligné, l'alternance démocratique au niveau de la présidence. Ainsi, pour y arriver, l'homme à la vision d'un Congo meilleur invite Corneille Nangaa à entamer illico presto avec le processus d'enrôlement au Kasaï et, en même temps, à publier le calendrier électorale qui tracera le déroulement des joutes électorales, en l'occurrence, la présidentielle, les législatives et les provinciales, jusqu'à la publication des résultats. « Le PSN et le Rassop jurons que le respect de l'Accord, c'est-à-dire nous voulons des élections d'ici le 31 décembre. De ce fait, la Ceni doit très rapidement publier le calendrier électoral », a-t-il signalé.

Dans cette même optique, le président du PSN notifie la population congolaise de pouvoir s'attendre à des candidatures dans ces prochaines élections. Toutefois, il a rappelé une véritable notion politique en rapport avec les challenges électoraux. « La question n'est pas, pour un parti politique, d'avoir beaucoup de candidats lors des élections par contre d'avoir de bons candidats. C'est-à-dire ceux qui peuvent valablement répondre aux aspirations du peuple ». A ce sujet, à lui d'indiquer que son parti encourage des candidatures jeunes qui peuvent en quelques sortes permettre le renouvellement de la classe politique. « Il faut une nouvelle pensée politique dans ce pays. Donc, une autre manière de voir les choses afin d'influencer la manière de faire les choses », a-t-il martelé.