Cameroun: Nécrologie - Mgr Jean-Marie Benoît Bala entame son dernier voyage demain

La mise en bière de l'évêque de Bafia retrouvé mort sur les eaux du fleuve Sanaga le 02 juin dernier, a lieu à 10 heures à l'hôpital Général de Yaoundé.

L'avant dernier acte du tragique épisode de la mort mystérieuse de Mgr Jean-Marie Benoit Bala, a lieu demain 02 aout 2017, avec sa mise en bière à l'hôpital Général de Yaoundé. Déposé sous fort fracas et forte médiatisation dans le funérarium de cet hôpital le 02 juin 2017 aux encablures de 14 heures pour autopsie, le corps de l'évêque de Bafia, selon le clergé catholique au Cameroun, en ressortira demain mercredi, pour un office religieux à la cathédrale de Yaoundé.

Après quoi, fait-on savoir, les restes du prélat, seront acheminés à Bafia où le jeudi 04 aout, la terre de ce diocèse, se refermera à jamais sur lui. Toute chose qui scellera alors la fin de ce qu'aucuns auront deux mois durant, appelé « le bras de fer Etat du Cameroun / Eglise catholique ».

Remarqué disparu dans la nuit du 30 au 31 mai 2017, le véhicule de l'évêque de Bafia à l'intérieur duquel on avait trouvé un laconique « Je suis dans l'eau » sur le pont d'Ebebda (fleuve Sanaga, département de la Lekié), sera retrouvé mort le 02 juin, à sept kilomètres, par un pêcheur malien. Et depuis lors, une opposition d'aperception des causes de la mort de l'évêque, n'a cessé d'opposer implicitement la Conférence épiscopale du Cameroun amenée par Mgr Samuel Kleda, à la l'Etat du Cameroun. « Mgr Jean-Marie Benoit Bala a été brutalement assassiné », avait alors aussi brutalement laissé entendre, le clergé catholique local. Et de subir plus tard le tonitruant et très controversé (contesté) communiqué dénué de toute information médicale légiste de Kleber Ntamack, procureur général près la Cour d'appel du Centre. « La noyade est la cause la plus probable de la mort de l'évêque ». Et Mgr Kleda de répliquer : « Notre position ne change pas (nous sommes toujours convaincus que l'évêque a été brutalement assassiné, Ndlr) ».

Et c'est sommé par la puissante et autocratique machine de l'Exécutif camerounais, que presque comme un petit enfant, l'église catholique, a réceptionné le corps de Mgr Bala il y a deux semaines. Convaincue et l'opinion avec elle, mais sans preuves que l'évêque de Bafia « a été brutalement assassiné », la Conférence épiscopale du Cameroun, avec la mise en bière de l'évêque Jean-Marie Benoit Bala demain à Yaoundé, puis son inhumation le jeudi 03 aout dans sa cathédrale à Bafia, a perdu une bataille, mais n'a peut-être pas perdu la guerre. Même si, mener cette guerre avec un « supplicié » idéal comme Mgr Bala, eût été plus porteur, relativement à ce qui est vu comme un trop grand nombre d'assassinats de prêtres et sœurs religieuses au Cameroun depuis l'arrivée de Paul Biya au pouvoir en 1982.